Luis Roberto chama atenção para reação de Ancelotti em gol da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti venceu o amistoso contra Senegal por 2 a 0 na tarde deste sábado (15). Na transmissão da rede Globo, o narrador Luis Roberto comentou sobre a reação do italiano com o segundo gol da equipe.

A Copa do Mundo se aproxima, e a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti vai ganhando forma. O Brasil venceu Senegal no Emirates Stadium, no norte de Londres, com gols de Estevão e Casimiro, ainda no primeiro tempo.

Maestro Júnior reprova atitude de jogador em Brasil x Senegal: 'Não é normal'

Desde que chegou na Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti vem surpreendendo com seu jeito mais sério, e Luis Roberto comentou a reação do italiano com o gol de Casemiro.

- Carlo Ancelotti ficou ali, tranquilo, deu uma olhada na goma de mascar, tranquilinho. Ele usa mais ou menos uns cinco copinhos daquele ali (para cuspir o chiclete) - comentou Luis Roberto.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Yuichi YAMAZAKI/ AFP)

Como foi o jogo da Seleção Brasileira de Ancelotti

O jogo começou em ritmo acelerado. Senegal ameaçou logo com dois minutos e quase marcou após a bola cruzar toda a área da seleção. O time africano seguiu pressionando e Ismailla Sarr assustou Ederson. A partida então passou a ter alternância de domínio, com o Brasil quase marcou com Matheus Cunha, que acertou a trave, e com Vini Jr, que obrigou Mendy a boa defesa. Bom começo da Seleção Brasileira de Ancelotti.

Senegal passou a pressionar a saída de bola do Brasil, para tentar roubar a bola próximo ao gol. Quando o Brasil acalmou o jogo, passou a ter domínio. Aos 16 minutos, Matheus Cunha acertou o travessão, desta vez em cabeçada após cruzamento de Bruno Guimarães. Rodrygo obrigou Mendy a grande defesa. Aos 27 minutos, porém, o goleiro senegalês nada pôde fazer. Casemiro conduziu a bola pelo meio e tentou acionar Bruno Guimarães. A defesa de Senegal cortou, mas a bola sobrou para Estêvão, livre, bater cruzado e abrir o placar para a Seleção Brasileira de Ancelotti.

Oito minutos mais tarde, em jogada ensaiada, Casemiro apareceu livre na área e completou para o gol para ampliar o placar para a Seleção Brasileira de Ancelotti. O lance resultou em uma pequena confusão, com os senegaleses reclamando muito se uma suposta falta de Militão. A partida esquentou.

Senegal voltou a pressionar e Gabriel Magalhães e Éder Militão evitaram o gol. Um minuto depois, Ederson fez grande defesa em chute de Sarr. A seleção de Senegal reclamou de um suposto pênalti, e o clima voltou a ficar quente, com o zagueiro Koulibaly partindo para cima de Estêvão e Vini Jr. Mas ficou só no empurra-empurra e os times foram para o intervalo sem maiores confusões e com vitória parcial da Seleção Brasileira de Ancelotti.

A partida recomeçou com Senegal pressionando e o time quase diminuiu após vacilo da defesa brasileira. Ederson foi pressionado, a bola sobrou para Ndiaye, que acertou a trave com o gol vazio.

Os africanos seguiram em cima, passaram a ter mais controle do jogo, foram empilhando chances, seja com cruzamentos, ou em chutes de fora da área. A partida, porém, ficou aberta, com Senegal oferecendo contra-ataques para a Seleção Brasileira de Ancelotti.

A partida seguiu com o mesmo ritmo, com troca de domínio. Ancelotti trocou bastante o time na segunda etapa, testando, por exemplo, o time com centroavante e com um meia de origem, casos de João Pedro e Paquetá, que entraram nos lugares de Matheus Cunha e Rodrygo.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta a Tunísia, às 16h30 (de Brasília), em Lille, na França, na última partida deste ano da Seleção Brasileira de Ancelotti.