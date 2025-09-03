Fala de Carlo Ancelotti sobre Neymar na Seleção viraliza: ‘Fora da Copa’
Técnico italiano deu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (3)
Uma fala de Carlo Ancelotti sobre Neymar na Seleção Brasileira viralizou muito nas redes sociais durante a coletiva do treinador nesta quarta-feira (3). O comandante da Amarelinha comentou sobre as falas do camisa dez do Santos após não ser chamado para a Data Fifa de setembro.
Neymar afirmou que acredita não ter sido por motivos físicos sua ausência na lista para os jogos contra Chile e Bolívia, mas respeitou a decisão de Ancelotti. O jogador do Santos atuou normalmente no empate sem gols com o Fluminense.
— Acho normal e acredito que seja verdade, porque foi uma decisão técnica com base em muitas coisas que o jogador está fazendo e também o problema que teve. Quando eu falo em critério físico, é um critério que toda a comissão técnica considera muito e é muito importante — disse Carlo Ancelotti em entrevista coletiva.
Assim que Carlo Ancelotti deu essa declaração sobre Neymar na Seleção Brasileira, os amantes do futebol começaram a reagir nas redes sociais. Veja abaixo.
Veja reação da web após fala de Carlo Ancelotti sobre Neymar na Seleção Brasileira
Tema foi gerado por declaração do jogador
Neymar e Carlo Ancelotti ainda não vão se encontrar na Seleção Brasileira. O astro ficou fora da lista do italiano para os dois últimos jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Depois do jogo do Santos contra o Fluminense, ele falou sobre o assunto, e a fala repercutiu.
Questionado sobre sua exclusão da lista, Neymar explicou que recentemente passou por um incômodo muscular, mas deixou claro que a decisão de Carlo Ancelotti foi baseada em critérios técnicos.
- Foi um edema que eu tive no adutor, um incômodo, na verdade, que não foi nada demais, tanto que eu joguei hoje. Eu já não ia jogar contra o Bahia mesmo, então preferiram me poupar dos treinos para poder me recuperar. Bom, acho que fiquei de fora porque foi por opção técnica mesmo, acho que não tem nada a ver com condição física. É opinião do treinador, e eu respeito. Já que eu estou de fora, nos resta torcer pela nossa seleção para que eles possam fazer bons jogos — afirmou Neymar sobre convocação de Carlo Ancelotti, na saída do gramado.
A resposta de Carlo Ancelotti sobre Neymar na Seleção foi dada por conta dessa fala do craque após Santos x Fluminense. Ele ficou de fora dos dois últimos jogos do Brasil nas eliminatórias: contra Chile e Bolívia.
