O meio-campista Breno Bidon e o goleiro Felipe Longo, do Corinthians, participaram de dois jogos preparatórios da Seleção Brasileira Sub-20, comandada pelo técnico Ramon Menezes. Os confrontos foram realizados no Estádio 30 June Air Defence, no Cairo, Egito.

Os amistosos fazem parte da preparação da Amarelinha para a disputa da Copa do Mundo Sub-20, que será realizada em setembro, no Chile. No primeiro compromisso, diante da Seleção Sub-21 da Islândia, no dia 5 de junho, a partida terminou empatada por 0 a 0. Bidon e Longo foram titulares.

O segundo duelo ocorreu no sábado, dia 7, contra a Arábia Saudita Sub-20, e terminou novamente empatado, desta vez por 1 a 1. Curiosamente, o gol brasileiro foi contra, marcado pela própria Seleção Brasileira. Breno Bidon e Felipe Longo foram titulares mais uma vez.

O técnico Ramon Menezes repetiu a escalação nos dois jogos: Felipe Longo; JP Chermont, Iago, João Victor e Leandrinho; Rayan Lucas, Breno Bidon e João Cruz; Rayan, Gustavo Prado e Deivid Washington.

Felipe Longo foi titular nos duelos (Foto: Reprodução)

Próximo desafio

Na próxima terça-feira (10), a Seleção volta a campo no Estádio 30 June Air Defence para enfrentar a Coreia do Sul, às 5h (horário de Brasília). Tanto a Coreia do Sul quanto a Arábia Saudita estão classificadas para o Mundial do Chile.

Na Copa do Mundo Sub-20, o Brasil integra o Grupo C, ao lado de México, Espanha e Marrocos. Todos os jogos da fase de grupos serão disputados no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago, capital chilena.

A 24ª edição do Mundial Sub-20 acontecerá entre os dias 27 de setembro a 19 de outubro de 2025 e será organizada em Rancagua, Valparaiso e Talca, além da capital chilena. Os dois melhores países de cada grupo e os quatro melhores terceiros vão avançar de fase.

Veja os grupos: