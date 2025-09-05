Ancelotti: ‘Estou certo que esta Seleção pode competir com qualquer uma’

Satisfeito com o desempenho do Brasil na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, o técnico Carlo Ancelotti disse após a partida dessa quinta-feira (4), no Maracanã, que está convicto de que a Seleção pode competir de igual para igual com qualquer outro time. O treinador exaltou a torcida que foi ao estádio e afirmou que uma de suas metas é resgatar a autoestima do torcedor brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Melhores momentos: no Maracanã, Brasil vence o Chile e se despede com redenção de Paquetá

— É um objetivo, uma meta, aumentar a autoestima. Não só dentro do vestiário, mas também a autoestima dentro de um país que quer que o time jogue bem, e que possa competir contra todas as equipes. Eu estou certo que esse time vai competir contra todas as equipes — disse Ancelotti.

Ancelotti exalta intensidade da Seleção

O treinador da Seleção Brasileira exaltou o grupo de jogadores. Para Carlo Ancelotti, o Brasil se portou bem diante do Chile em todos os setores, e isso se refletiu no ânimo das arquibancadas.

continua após a publicidade

— O ambiente dentro do Maracanã foi muito bom, com muito carinho para o time. A equipe jogou bem, fez um bom jogo, jogamos um futebol com intensidade, com bom ritmo, boa defesa, com boa pressão. Acho que os torcedores estão, como nós, muito contentes com o jogo — considerou Ancelotti.

Atuação do Chile

Eu acho que o Chile fez uma partida séria, defendendo bem. Muito, muito compacto, sobretudo na primeira parte. É óbvio que, quando abrimos o marcador, foi um pouco mais fácil para nós.

continua após a publicidade

Defesa invicta desde a chegada de Ancelotti

Quando uma equipe defende bem significa que todo a equipe defende bem. Eu acho que o futebol moderno está na mão dos jogadores de frente. Se trabalham (a marcação também) os jogadores de frente, eu acho que a equipe defende bem. Se não trabalham, a equipe sofre.

Lucas Paquetá

Óbvio que o Lucas Paquetá, pela qualidade que ele tem, tem de estar aqui com nós. É um jogador, como disse ontem (quarta), que pode jogar de diferentes maneiras, e pode fazer a a equipe jogar de diferentes maneiras. Hoje (quinta) jogou como meia, mas eu acho que ele não tem problema em jogar como pivô. Também estou certo que ele pode jogar como pivote, porque ele tem muita qualidade no manejo da bola.