Brasileiros vibram com novidade de Vini Jr para Equador x Brasil

A Seleção Brasileira terá Vini Jr. como camisa 10 para a estreia de Carlo Ancelotti nesta quinta-feira (5), diante do Equador, em Guayaquil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a numeração oficial minutos antes do confronto contra o time equatoriano. A novidade mobilizou as redes sociais.

Pouco tempo depois do anúncio oficial da numeração, diversos torcedores se manifestarão à favor de Vini Jr. A atribuição da camisa 10 ao atacante foi comemorada na web. Vale destacar, que o número será usado por ele durante toda esta Data Fifa, ou seja, na partida contra o Equador e contra o Paraguai.

Esta é a segunda vez que Vinícius é escolhido para herdar o histórico número. Em junho de 2023, o craque do Real Madrid utilizou a 10 nos amistosos com Guiné e Senegal; na ocasião, o atacante foi homenageado pela luta antirracista. Veja a repercussão abaixo:

Em março, na última Data Fifa, Rodrygo foi quem utilizou a numeração, na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia e na derrota por 4 a 1 para a Argentina; ele não está nesta convocação. Antes, em novembro do ano passado, Raphinha — que está suspenso diante do Equador — teve a honra de usar o número eternizado por Pelé, nos empates com Venezuela e Uruguai.

Confira a numeração da Seleção Brasileira para a estreia de Ancelotti

Goleiros

Alisson - 1

Bento - 12

Hugo Souza - 23

Defensores

Alex Sandro - 6

Alexsandro Ribeiro - 3

Beraldo - 15

Carlos Augusto - 16

Danilo - 2

Léo Ortiz - 14

Vanderson - 13

Marquinhos - 4

Meio-campistas

Andreas Pereira - 19

Andrey Santos - 18

Bruno Guimarães - 8

Casemiro - 5

Ederson - 17

Gerson - 7

Atacantes

Vinícius Junior - 10

Antony - 11

Estevão - 20

Martinelli - 22

Matheus Cunha - 21

Richarlison - 9