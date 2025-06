Escalação: Ancelotti estreia na Seleção com Estêvão no ataque

O técnico Carlo Ancelotti decidiu ir mesmo com Estêvão no ataque em sua estreia como técnico da Seleção. Na escalação divulgada agora há pouco, o treinador armou o time com três jogadores de meio-campo e três atacantes. O Brasil entra em campo a partir das 20h (de Brasília) para enfrentar o Equador, em Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias.

➡️Eliminatórias: confira a tabela e o simulador do qualificatório sul-americano

A definição do time veio com apenas três treinos, dois deles no Brasil e um realizado no Estádio Isidro Romero Carbo, o Monumental de Guayaquil, palco do confronto de logo mais. Todas as atividades com bola foram fechadas à imprensa, e Ancelotti fez mistério sobre a escalação da Seleção até confirmar a lista com os 11 iniciais. Mas Estêvão já era dado como provável substituto de Raphinha, que está suspenso para este jogo.

O capitão da equipe continuará sendo Marquinhos. O zagueiro do PSG já carregava a braçadeira nos tempos de Dorival Júnior.

Assim, o Brasil irá a campo com Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Richarlison e Vini Jr.

Quarto colocado na tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com 21 pontos, o Brasil poderá encerrar a rodada na vice-liderança se bater os equatorianos. Nesse caso, precisa torcer por um tropeço do Uruguai diante do Paraguai, que jogam em Assunção no mesmo horário. As duas equipes também somam 21 pontos, mas o Uruguai tem saldo 7, e o Paraguai tem saldo 2. O Brasil começa a rodada entre eles na tabela porque tem saldo 4.

Escalação do Equador também confirmada para a estreia de Ancelotti na Seleção

O técnico Sebastián Beccacece ainda não confirmou o Equador para o jogo desta quinta-feira. O atacante Enner Valencia, que chegou a ser apontado como possível surpresa, está fora. O jogador do Internacional se recupera de lesão muscular.

Os donos da casa vão a campo com Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié e Estupiñán; Moisés Caicedo, Vite e Alan Franco; Minda, Nilson Ramírez e Zamora.