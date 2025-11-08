Ancelotti convoca John para vaga de goleiro do Corinthians
Jogadores da Seleção se apresentam em Londres, neste domingo (9) para mais uma Data Fifa
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, convocou neste sábado (8) o goleiro John, do Nottingham Forest, da Inglaterra, para a vaga do arqueiro do Corinthians, Hugo Souza.
A Seleção foi convocada na última segunda-feira (3) para os amistosos contra Senegal e Tunísia. Os confrontos fazem parte do calendário de preparação da Amarelinha para a Copa do Mundo de 2026.
O duelo contra o Senegal será no dia 15 de novembro, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, às 13h (de Brasília). Em seguida, no dia 18, será a vez do confronto contra a Tunísia, no Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília).
Lesão de Hugo Souza:
Hugo sofreu uma lesão muscular traumática na coxa esquerda durante o duelo contra o Grêmio, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O goleiro reserva do Timão, Felipe Longo, foi o titular na derrota por 2 a 1 diante do Red Bull Bragantino, na última rodada da competição.
O Corinthians informou neste sábado (8) que Hugo Souza será desfalque da equipe para o confronto contra o Ceará, marcado para este domingo (9), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.
De acordo com nota divulgada pelo clube, o goleiro chegou a participar de atividades no gramado com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos, mas continuou sentindo dores intensas na região afetada e, por isso, não foi relacionado.
A comissão técnica da Seleção Brasileira começa a se apresentar neste fim de semana para os amistosos. Neste domingo (9), está prevista a chegada dos jogadores ao Hotel Landford, em Londres. A primeira atividade da equipe está marcada para a próxima segunda-feira (11), no CT do Arsenal, sem a presença da imprensa.
Confira a programação da Seleção Brasileira:
HOSPEDAGENS
• Londres: Landmark London Hotel
• Lille: Barriere Lille
*Todos os horários correspondem aos locais das atividades
**Londres (+3h) e Lille (+4h) em relação ao Brasil
Segunda-feira (10)
• 19h (de Brasília) – Treino - Sobha Realty Training Centre (CT Arsenal)
Terça-feira (11)
• 14h15 (de Brasília) – Coletivas – Landmark Hotel
• 17h (de Brasília) – Treino – CT Arsenal
Quarta-feira (12)
• 14h15 (de Brasília) – Coletivas – Landmark Hotel
• 19h (de Brasília) – Treino – CT Arsenal
Quinta-feira (13)
• 19h (de Brasília) – Treino – CT Arsenal
Sexta-feira (14)
• 13h45 (de Brasília) – Coletiva – Emirates Stadium
• 15h (de Brasília)– Treino – Emirates Stadium
Sábado (15)
• 20h (de Brasília)– Brasil x Senegal – Emirates Stadium
Domingo (16)
• 15h (de Brasília)– Treino – CT Arsenal
• 20h (de Brasília)– Viagem p/ Lille
Segunda-feira (17)
• 148h5 (de Brasília) – Coletiva – Decathlon Arena
• 20h (de Brasília) – Treino – Decathlon Arena
Terça-feira (18)
• 0h30 (de Brasília) – Brasil x Tunísia – Decathlon Arena
