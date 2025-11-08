menu hamburguer
Ancelotti convoca John para vaga de goleiro do Corinthians

Jogadores da Seleção se apresentam em Londres, neste domingo (9) para mais uma Data Fifa

Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Marcio Dolzan
São Paulo (SP)
Carlo Ancelotti durante a última convocação da Seleção Brasileira. (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)
imagem cameraCarlo Ancelotti durante a última convocação da Seleção Brasileira. (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, convocou neste sábado (8) o goleiro John, do Nottingham Forest, da Inglaterra, para a vaga do arqueiro do Corinthians, Hugo Souza.

A Seleção foi convocada na última segunda-feira (3) para os amistosos contra Senegal e Tunísia. Os confrontos fazem parte do calendário de preparação da Amarelinha para a Copa do Mundo de 2026.

O duelo contra o Senegal será no dia 15 de novembro, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, às 13h (de Brasília). Em seguida, no dia 18, será a vez do confronto contra a Tunísia, no Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília).

Lesão de Hugo Souza:

Hugo sofreu uma lesão muscular traumática na coxa esquerda durante o duelo contra o Grêmio, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O goleiro reserva do Timão, Felipe Longo, foi o titular na derrota por 2 a 1 diante do Red Bull Bragantino, na última rodada da competição.

O Corinthians informou neste sábado (8) que Hugo Souza será desfalque da equipe para o confronto contra o Ceará, marcado para este domingo (9), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

De acordo com nota divulgada pelo clube, o goleiro chegou a participar de atividades no gramado com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos, mas continuou sentindo dores intensas na região afetada e, por isso, não foi relacionado.

A comissão técnica da Seleção Brasileira começa a se apresentar neste fim de semana para os amistosos. Neste domingo (9), está prevista a chegada dos jogadores ao Hotel Landford, em Londres. A primeira atividade da equipe está marcada para a próxima segunda-feira (11), no CT do Arsenal, sem a presença da imprensa.

John durante seu primeiro pela Seleção Brasileira, em campo anexo ao Estádio de Goyang (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Confira a programação da Seleção Brasileira:

HOSPEDAGENS

• Londres: Landmark London Hotel
• Lille: Barriere Lille

*Todos os horários correspondem aos locais das atividades
**Londres (+3h) e Lille (+4h) em relação ao Brasil

Segunda-feira (10)

• 19h (de Brasília) – Treino - Sobha Realty Training Centre (CT Arsenal)

Terça-feira (11)

• 14h15 (de Brasília) – Coletivas – Landmark Hotel
• 17h (de Brasília) – Treino – CT Arsenal

Quarta-feira (12)

• 14h15 (de Brasília) – Coletivas – Landmark Hotel
• 19h (de Brasília) – Treino – CT Arsenal

Quinta-feira (13)

• 19h (de Brasília) – Treino – CT Arsenal

Sexta-feira (14)

• 13h45 (de Brasília) – Coletiva – Emirates Stadium
• 15h (de Brasília)– Treino – Emirates Stadium

Sábado (15)

• 20h (de Brasília)– Brasil x Senegal – Emirates Stadium

Domingo (16)

• 15h (de Brasília)– Treino – CT Arsenal
• 20h (de Brasília)– Viagem p/ Lille

Segunda-feira (17)

• 148h5 (de Brasília) – Coletiva – Decathlon Arena
• 20h (de Brasília) – Treino – Decathlon Arena

Terça-feira (18)

• 0h30 (de Brasília) – Brasil x Tunísia – Decathlon Arena

circulo com pontos dentroTudo sobre

