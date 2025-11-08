menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Endrick é convocado para defender seleção da Malásia; entenda

Jogador foi formado na base do Bahia

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/11/2025
11:40
Seleção da Malásia (Foto: Reprodução)
imagem cameraSeleção da Malásia (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O volante Endrick dos Santos, natural de Santana (AP), foi novamente convocado para defender a seleção da Malásia. A lista, divulgada nesta quinta-feira (6), é voltada ao duelo contra o Nepal, pelas Eliminatórias da Copa da Ásia de 2027. A partida acontece no dia 18 de novembro, no Estádio Nacional Bukit Jalil, em Kuala Lumpur.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Malásia lidera o Grupo F das Eliminatórias com 12 pontos em quatro jogos. A campanha é impecável: quatro vitórias, 14 gols marcados e apenas um sofrido. Endrick, peça importante do esquema do técnico Peter Cklamovski, vem mantendo presença constante nas convocações desde que se naturalizou malaio, em 2023.

continua após a publicidade
Endrick dos Santos em ação na Malásia (Foto: Reprodução)
Endrick dos Santos em ação na Malásia (Foto: Reprodução)

Desde então, o jogador já disputou 24 partidas pela seleção e soma três assistências. Na última rodada, foi dele o passe que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre Singapura.

Trajetória e carreira internacional

Atualmente, Endrick defende o Ho Chi Minh City, do Vietnã, clube que representa desde 2024. Antes disso, construiu longa trajetória no futebol malaio, onde atuou por oito temporadas e conquistou títulos importantes – entre eles, duas edições da liga nacional e duas Copas da Malásia com a camisa do Johor FC.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Formado nas categorias de base do Bahia, o volante começou a carreira profissional no Santana Esporte Clube, do Amapá, e passou ainda por Campinense-PB, Santa Rita-AL e Ypiranga-BA. Fora do país, acumula passagens por clubes como AEZ Zakakiou, do Chipre, FC Botoșani, da Romênia, Felcra FC, Selangor, Penang FA, PBAPP FC e Johor FC, da Malásia, e Ho Chi Minh City, do Vietnã.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias