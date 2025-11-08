Técnico do Barcelona faz apelo à seleção: 'Cuidem dele'

Após o anúncio da convocação da Espanha para a Data Fifa de novembro, o técnico Hansi Flick, do Barcelona, pediu à seleção para cuidar do atacante Lamine Yamal. Na última Data Fifa, o jovem astro foi cortado da lista devido a um desconforto na região do púbis e desfalcou o Barcelona em algumas partidas na temporada.

— Peço o mesmo à seleção o que fazemos aqui: que cuidem dele. Ele mudou, está muito melhor, está treinando muito bem, faz tratamento diário na academia… Ele pode voltar ao melhor nível, mas ainda não está 100%. É preciso cuidar dele, aqui e na seleção. E acredito que a seleção também faz isso — disse Hansi Flick em coletiva na véspera de Celta de Vigo x Barcelona.

Flick já havia tido problemas com o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, pela utilização de Yamal sem a devida precaução em relação à sua condição física. Em uma semana de setembro, o camisa 10 não esteve à disposição para o Barcelona para os jogos contra o Valencia e Newcaste, por La Liga e Champions League, e a escalação do jogador na Data Fifa mesmo com desconforto físico gerou irritação do treinador alemão.

Além disso, Flick foi questionado se procurou Luis de la Fuente para pedir explicações sobre a utilização de Yamal sem a devida precaução em relação à sua condição física. O treinador do Barcelona afirmou que não houve contato e destacou que a comunicação seria dificultada pela barreira do idioma.

Hansi Flick vs Luis de la Fuente

Luis de la Fuente, técnico da Espanha (Foto: LLUIS GENE / AFP)

— Ele jogou pela seleção e ainda sentia dores. Jogou de 75 a 78 minutos com dores e sem treinar entre as partidas. Acho que a seleção espanhola tem uma ótima equipe, os melhores jogadores do mundo, mas eles não se importam com seus jogadores, e essa é uma notícia que me entristece — disse o alemão, que completou:

— Nunca falei com ele por mensagem. Meu espanhol não é muito bom, nem o inglês dele, mas, no fim das contas, a comunicação poderia ser melhor. Não temos apenas um jogador, temos mais. Eu também já passei por isso, mas a comunicação com o clube tem que ser boa.

Questionado sobre as declarações de Hansi Flick, o técnico da Espanha aproveitou para responder às críticas e não deixou dúvida quanto à sua posição. Em evento da Federação Espanhola dedicado ao treinador, De la Fuente afirmou que não estava interessado em responder o alemão e nem se importava com o que o comandante do Barcelona disse.

— Você acha que hoje, na minha terra natal, aproveitando este momento, estou me lembrando do que Hansi Flick disse? Não me lembro e não me importo com o que ele disse — afirmou De la Fuente.

