Espanhóis sobre algoz da Seleção Brasileira: 'Messi dos goleiros'

O desempenho de Courtois voltou a ser tema de debate entre ex-goleiros e jornalistas do "Diario AS". Após a atuação do belga no duelo contra o Liverpool, antigos jogadores do clube analisaram o impacto do goleiro na história do futebol e o colocaram em um patamar raramente alcançado. Para alguns, ele já superou todos os rivais de sua geração – e pode ser considerado o "Messi dos goleiros".

A comparação surgiu durante um programa especial do jornal, que reuniu os ex-goleiros Paco Buyo, Agustín Rodríguez e Santiago Cañizares para discutir as defesas decisivas do camisa 1. A unanimidade foi clara: Courtois é o melhor do mundo na posição e um dos maiores da história do Real Madrid, com atuações que redefinem o que se espera de um goleiro moderno.

A discussão reacendeu lembranças amargas para os brasileiros. Courtois foi o grande vilão da eliminação da Seleção na Copa do Mundo de 2018, quando a Bélgica venceu o Brasil por 2 a 1 nas quartas de final. Naquele jogo, o goleiro impediu o empate em uma série de defesas memoráveis contra Neymar, Coutinho e Renato Augusto.

Na época, o então goleiro do Chelsea viveu uma das noites mais inspiradas de sua carreira. As reações no vestiário belga e nas arquibancadas russas mostravam o impacto da atuação. Para muitos torcedores, foi ali que Courtois se consolidou como um dos melhores goleiros do planeta. Desde então, seu nome passou a ser sinônimo de segurança e frieza em momentos decisivos – traços que o acompanharam ao Real Madrid.

Anos depois, o debate promovido pelo AS reforça o quanto aquele desempenho de 2018 foi um divisor de águas. Cañizares, por exemplo, destacou que o belga não possui pontos fracos e que sua consistência o coloca em um nível superior. Já Agustín e Buyo ressaltaram a concentração e a confiança como fatores determinantes de seu sucesso.

Courtois em patamar histórico entre os goleiros

O painel do AS também analisou as defesas recentes do goleiro, especialmente em duelos de Champions League. Agustín destacou a intervenção contra Van Dijk em Anfield, classificando-a como um exemplo perfeito da combinação de reflexos e técnica. Buyo, por sua vez, citou a defesa à queima-roupa contra Szoboszlai, lembrando que poucos goleiros no mundo conseguem reagir com tamanha velocidade em espaços tão curtos.

Courtois em ação pelo Real Madrid no Mundial de Clubes 2025 (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Cañizares foi além e elogiou o trabalho diário de Courtois, apontando a dedicação nos treinos com o preparador Luis Llopis como uma das chaves para sua longevidade em alto nível. Segundo ele, o belga se move com leveza incomum para alguém de sua estatura e tem uma capacidade de leitura de jogo comparável à dos grandes atacantes – motivo pelo qual o definiu como o "Messi dos goleiros".

O trio também concordou que a confiança do belga é um diferencial no Real Madrid. Para Buyo, a autoconfiança é o que separa um bom goleiro de um goleiro de elite, e Courtois acredita plenamente em seu próprio jogo. Já Agustín observou que o goleiro mantém concentração absoluta durante os 90 minutos, o que o torna decisivo mesmo em partidas em que é pouco exigido.

Comparações com Casillas e o legado no Real Madrid

A grande dúvida levantada pelo debate foi se Courtois já ultrapassou Iker Casillas na história do Real Madrid. Para alguns, a comparação é delicada, mas inevitável. Buyo preferiu destacar que o clube sempre teve grandes goleiros em todas as eras, enquanto Agustín afirmou que o belga e Bodo Illgner são os que mais se aproximam de sua visão ideal de arqueiro.

Cañizares, no entanto, foi direto. Para ele, Courtois é o melhor que já viu atuar, superando inclusive o ídolo espanhol. O ex-goleiro reconheceu que, em títulos, Casillas ainda leva vantagem, mas reforçou que, em qualidade técnica e domínio da posição, o belga atingiu um patamar inédito.

