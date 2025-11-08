Espanhóis sobre algoz da Seleção Brasileira: 'Messi dos goleiros'
Grande atuação de Courtois diante do Liverpool levantou questionamentos
O desempenho de Courtois voltou a ser tema de debate entre ex-goleiros e jornalistas do "Diario AS". Após a atuação do belga no duelo contra o Liverpool, antigos jogadores do clube analisaram o impacto do goleiro na história do futebol e o colocaram em um patamar raramente alcançado. Para alguns, ele já superou todos os rivais de sua geração – e pode ser considerado o "Messi dos goleiros".
A comparação surgiu durante um programa especial do jornal, que reuniu os ex-goleiros Paco Buyo, Agustín Rodríguez e Santiago Cañizares para discutir as defesas decisivas do camisa 1. A unanimidade foi clara: Courtois é o melhor do mundo na posição e um dos maiores da história do Real Madrid, com atuações que redefinem o que se espera de um goleiro moderno.
A discussão reacendeu lembranças amargas para os brasileiros. Courtois foi o grande vilão da eliminação da Seleção na Copa do Mundo de 2018, quando a Bélgica venceu o Brasil por 2 a 1 nas quartas de final. Naquele jogo, o goleiro impediu o empate em uma série de defesas memoráveis contra Neymar, Coutinho e Renato Augusto.
Na época, o então goleiro do Chelsea viveu uma das noites mais inspiradas de sua carreira. As reações no vestiário belga e nas arquibancadas russas mostravam o impacto da atuação. Para muitos torcedores, foi ali que Courtois se consolidou como um dos melhores goleiros do planeta. Desde então, seu nome passou a ser sinônimo de segurança e frieza em momentos decisivos – traços que o acompanharam ao Real Madrid.
Anos depois, o debate promovido pelo AS reforça o quanto aquele desempenho de 2018 foi um divisor de águas. Cañizares, por exemplo, destacou que o belga não possui pontos fracos e que sua consistência o coloca em um nível superior. Já Agustín e Buyo ressaltaram a concentração e a confiança como fatores determinantes de seu sucesso.
Courtois em patamar histórico entre os goleiros
O painel do AS também analisou as defesas recentes do goleiro, especialmente em duelos de Champions League. Agustín destacou a intervenção contra Van Dijk em Anfield, classificando-a como um exemplo perfeito da combinação de reflexos e técnica. Buyo, por sua vez, citou a defesa à queima-roupa contra Szoboszlai, lembrando que poucos goleiros no mundo conseguem reagir com tamanha velocidade em espaços tão curtos.
Cañizares foi além e elogiou o trabalho diário de Courtois, apontando a dedicação nos treinos com o preparador Luis Llopis como uma das chaves para sua longevidade em alto nível. Segundo ele, o belga se move com leveza incomum para alguém de sua estatura e tem uma capacidade de leitura de jogo comparável à dos grandes atacantes – motivo pelo qual o definiu como o "Messi dos goleiros".
O trio também concordou que a confiança do belga é um diferencial no Real Madrid. Para Buyo, a autoconfiança é o que separa um bom goleiro de um goleiro de elite, e Courtois acredita plenamente em seu próprio jogo. Já Agustín observou que o goleiro mantém concentração absoluta durante os 90 minutos, o que o torna decisivo mesmo em partidas em que é pouco exigido.
Comparações com Casillas e o legado no Real Madrid
A grande dúvida levantada pelo debate foi se Courtois já ultrapassou Iker Casillas na história do Real Madrid. Para alguns, a comparação é delicada, mas inevitável. Buyo preferiu destacar que o clube sempre teve grandes goleiros em todas as eras, enquanto Agustín afirmou que o belga e Bodo Illgner são os que mais se aproximam de sua visão ideal de arqueiro.
Cañizares, no entanto, foi direto. Para ele, Courtois é o melhor que já viu atuar, superando inclusive o ídolo espanhol. O ex-goleiro reconheceu que, em títulos, Casillas ainda leva vantagem, mas reforçou que, em qualidade técnica e domínio da posição, o belga atingiu um patamar inédito.
