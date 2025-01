Jornalistas detonam Ramon Menezes em atropelo da Argentina no Brasil: ‘Inacreditável’

O Sul-Americano Sub-20 começou de forma nada agradável para o Brasil nesta sexta-feira (24), no primeiro tempo contra a Argentina. Com apenas 11 minutos de jogo, os Hermanos já venciam o clássico por 3 a 0. Nas redes sociais, jornalistas se revoltaram com o técnico Ramon Menezes.

Subiabre abriu o placar aos seis minutos, Echeverri ampliou aos oito, e Igor Serrote, contra, fez o terceiro para a Argentina. O Brasil foi a campo com Robert; Igor Eduardo, Jair, Arthur e Zé Guilherme; Breno Bidon, Kauan e Pedrinho; Wesley, Rayan e Alisson.

Além do jogo contra a Argentina, que acontece na cidade de Valencia, na Venezuela, o Brasil encara na primeira fase Bolívia, Equador e Colômbia. Bolivianos e equatorianos se enfrentam também nesta sexta-feira (20), enquanto os colombianos folgam na rodada.

