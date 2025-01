Jogador de gigante da Série A é criticado em Brasil x Argentina no Sub-20: ‘Perdido’

A Seleção Brasileira foi goleada pela Argentina nesta sexta-feira (24), na primeira rodada do Sul-Americano Sub-20. Após a derrota do Brasil por 6 a 0 em Valencia, na Venezuela, o zagueiro Jair, recém-contratado pelo Botafogo, foi criticado por torcedores nas redes sociais.

O Botafogo desembolsou R$ 89 milhões pela contratação do zagueiro de 19 anos e também envolveu o atacante Tiquinho Soares na negociação com o Santos. O defensor foi titular na derrota para os Hermanos, que marcaram os gols com Echeverri (2), Subiabre, Ruberto, Hidaldo e Igor Serrote, contra.

Veja os comentários nas redes sociais: