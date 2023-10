Em 19 encontros, foi apenas a segunda vez que a Canarinho não venceu a vinotinto nas Eliminatórias. A primeira foi em 2009, quando a Seleção Brasileira ficou no 0 a 0 contra a Venezuela, no Mato Grosso do Sul. Na ocasião, a Amarelinha já estava classificada para o Mundial que seria realizado no ano seguinte, na África do Sul, e jogava a última rodada do torneio classificatório.