A Seleção Brasileira empatou em 1 a 1 com a Venezuela, em Cuiabá-MT, na quinta-feira (12). E o gol do Brasil, novamente, não foi marcado por Richarlison, que empilhou mais um jogo de jejum com a camisa canarinho. Agora são seis jogos sem balançar a rede, o que ameaça ainda mais seu lugar no ataque titular de Fernando Diniz.