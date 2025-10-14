Galvão reprova atitude de Ancelotti e manda recado ao técnico da Seleção Brasileira

O narrador e apresentador Galvão Bueno mandou um recado para o técnico Carlo Ancelotti depois da derrota da Seleção Brasileira na manhã desta terça-feira (14). Depois de abrir 2 a 0, o Brasil levou a virada para o Japão e foi derrotado em Tóquio.

Depois do duelo, Galvão Bueno mandou um recado para Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira. Ele apontou que o italiano tem parcela de culpa na virada e reprovou a atitude de mudar tantos jogadores na escalação.

- Fiquei muito feliz com a contratação do Ancelotti. Para mim, é o melhor técnico do mundo... mas hoje ele tem uma parcela de culpa. Não se muda um time inteiro para fazer uma partida. As lições tem que ser aprendidas - começou o narrador.

- Ancelotti, entra com o que você tem de melhor, e aos poucos vai fazendo as suas experiências. Não faça tudo de uma vez. Tenho a sensação que hoje você aprendeu uma lição. Vem com o que tem de melhor contra os times africanos, para ser ainda melhor quando for jogar contra França e outro time europeu. Eu quero voltar a sorrir - completou Galvão Bueno.

Galvão Bueno mandou recado a Carlo Ancelotti após derrota da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução Band)

Como foi a derrota da Seleção Brasileira de Ancelotti

Diante do Japão, Carlo Ancelotti promoveu oito mudanças na Seleção Brasileira em relação à equipe que goleara a Coreia do Sul, na semana passada. A dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães, além do atacante Vini Jr, foram os únicos que iniciaram pela Seleção nesta terça-feira.

Com o time bastante modificado e diante de um adversário melhor que os coreanos, o Brasil começou com alguma dificuldade. O Japão jogou com suas linhas muito próximas e tentava empurrar o Brasil contra seu campo de defesa. Além disso, tentava chegar à meta de Hugo Souza explorando as laterais, principalmente a esquerda.

Bem posicionado e trocando passes, aos poucos o time de Ancelotti começou a ganhar terreno. Lucas Paquetá procurava distribuir o jogo pela meia, enquanto Martinelli e Vini jr tentavam arrancadas pela esquerda em Japão x Brasil.

Foi pelo outro lado, no entanto, que o placar foi aberto. Aos 26, Paulo Henrique recebeu lindo passe de Bruno Guimarães e chutou cruzado, marcando seu primeiro gol pela Seleção logo no primeiro jogo como titular. Cinco minutos mais tarde, foi a vez de Gabriel Martinelli ampliar, após assistência de Paquetá. Dois amuletos de Ancelotti na Seleção Brasileira.

Os 2 a 0 do primeiro tempo pareciam encaminhar uma vitória tranquila, que iria facilitar as observações de Carlo Ancelotti. Mas aí a defesa, setor considerado primordial pelo técnico italiano, desandou. E Fabrício Bruno foi protagonista para isso em Japão x Brasil.

Aos 6, o zagueiro do Cruzeiro errou o passe dentro da grande área e entregou nos pés de Minamino, que chutou forte, sem chances para Hugo Souza. Dez minutos depois, Nakamura chutou cruzado e Fabrício Bruno tentou cortar, mas a bola tomou o caminho do gol.

Aturdido na defesa, o Brasil não conseguiu mais se encontrar em campo. O Japão, sentindo o ótimo momento, seguiu em cima. E, aos 25, virou com merecimento: Ito bateu escanteio e Ueda, de cabeça, subiu livre para marcar. Problemas para Ancelotti na Seleção Brasileira.

Com a virada, Ancelotti mexeu na equipe, mas não deu. Japão vence a Seleção Brasileira pela primeira vez na história.