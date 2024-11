Torcedores do São Paulo vão à loucura com passe de Lucas Moura: ‘Extraordinário’

O resultado parcial entre São Paulo 2 x 2 Atlético-MG na noite deste sábado (23), no Morumbis, pela 35º rodada do Brasileirão, não é dos mais animadores para os paulistas. No entanto, a jogada de Lucas Moura no lance do segundo gol, marcado por André Silva, levou os torcedores tricolores à loucura nas redes sociais. Na jogada, o camisa 7 deu passe na medida para o atacante completar para o gol e deixar tudo igual. Veja algumas reações na web.

LUCAS MOURA VC É EXTRAORDINÁRIO E ANDRÉ SILVA É TITULAR — nalu. (@qnalu_) November 24, 2024

Piada essa Assistência do Lucas Moura pqp — Alonso ¹⁰ (@wallacealonso1) November 24, 2024

Lucas Moura é um show a parte — VLNI (@Roronoathirty) November 24, 2024

jesus que delicia ver lucas Moura jogar — lisis (@ratodeallstar) November 24, 2024

LUCAS MOURA É CRAQUE !!!!!!!!!! — Guilherme ˢᵖᶠᶜ 🇾🇪 (@_guiwspfc10) November 24, 2024

Lucas Moura é um CRAQUE absurdo — Shanks ˢᵖᶠᶜ (@ShanksTricolor) November 24, 2024

como pode o velho Lucas moura ser top 3 do país — Benics (Lucigol's Version) 🍀 (@Lauraspfc__) November 24, 2024

Obrigado Deus por colocar Lucas Moura no meu time, o cara é gênio — Pedro Henrique (@zs_antunes) November 24, 2024