O São Paulo entrou em campo contra o Atlético-MG no MorumBis na noite deste sábado (23) com a missão de colocar abaixo um jejum de nove jogos sem vencer o rival. Mas a expectativa positiva do torcedor tricolor durou apenas 36 segundos. Isso porque o Galo abriu o placar antes do primeiro minuto completo de partida e chocou os tricolores nas redes sociais.

Entre os adjetivos como "inacreditável" e slogans "só acontece com o São Paulo" estamparam rapidamente as publicações nas redes sociais. O jogo seguiu frenético e antes dos 25 minutos deu tempo do Galo abrir o segundo de vantagem e o Tricolor diminuir o resultado para 2 x 1.

Elenco do Atlético-MG comemora gol no MorumBis. Foto: Reprodução/Twitter/Atlético

Os meses brincaram comas imagens da transmissão da partida que captou no começo um garotinho chorando de emoção ao entrar em campo com seu time do coração. Mas nas publicações humoradas o choro, na verdade, foi usado como tristeza.

O que também chamou a atenção foi que o São Paulo deu a saída de bola na partida. Ou seja, em 36 segundos a equipe saiu com a posse de bola, perdeu, sofreu o chute dado por Hulk e, no rebotem viu Paulinho abrir o placar.

Veja abaixo os melhores memes e reações do lance

Meu Deus do céu. O São Paulo saiu com a bola e TOMOU UM GOL COM 37 SEGUNDOS DE JOGO.



Luciano tá de sacanagem! — João Pedro Sgarbi (@jprsgarbi) November 24, 2024

agora entendi o choro pic.twitter.com/o5AkWu4P19 — SÃO PAULO MIL GRAU (@SaoPauloMiIGrau) November 24, 2024

10 segundos de jogo e já quero chorar vendo esse time — SÃO PAULO MIL GRAU (@SaoPauloMiIGrau) November 24, 2024