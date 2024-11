O torcedor são-paulino tem mais a comemorar do que lamentar após arrancar o empate por 2 x 2 contra o Atlético-MG na noite deste sábado (23). O resultado garantiu o Tricolor na Libertadores 2025. Porém, esse mesmo empate também estendeu um jejum de vitórias do clube contra o Galo. Já são quatro temporadas seguidas sem vencer o confronto.

A última partida que terminou com o placar favorável ao São Paulo foi em dezembro de 2020, quando a equipe aplicou 3 x 0 jogando em casa pela 26ª rodada do Brasileirão daquele ano (que teve seu calendário afetado pela pandemia). Desde então, são dez jogos contra o Atlético-MG sem vencer.

Neste recorte, são cinco vitórias do Galo, sendo duas jogando na capital paulista e outras três em Belo Horizonte, e outros cinco empates - já contando com o placar deste sábado. Ao analisar os resultados, os confrontos foram sempre muito equilibrados e apenas um jogo, em 2023, terminou com vantagem de dois gols para os mineiros.

São Paulo e Atlético-MG empataram por 1 x 1 pelo Brasileirão. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Nesse meio tempo, os confrontos aconteceram quase todos pela Série A do Brasileirão. Mas neste ano houve também um duelo pela Copa Do Brasil. O Galo foi superior ao São Paulo nas duas partidas e venceu o jogo no MorumBis, além de um empate sem gols em Minas Gerais.

O resultado poderia ter sido pior se não fosse a rápida reação do São Paulo. O Atlético-MG abriu o placar com apenas 36 segundos de jogo e ampliou antes dos 20 minutos. Os dois gols com Paulinho. O Tricolor diminuiu aos 23 após gol contra de Fausto Vera e, antes da descida para o intervalo, Lucas deu uma bela assistência para André Silva empatar o jogo.

Com 59 pontos, o São Paulo é o 6º colocado e agora só pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro, 7º colocado. Por isso a vaga na Libertadores já está garantida. O Bahia, primeiro time fora da zona de classificação, tem 46 pontos e só pode chegar a 58.