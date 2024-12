Gols, polêmicas e volta à Seleção: a passagem de Adriano Imperador no São Paulo

Já se passaram oito anos desde a despedida oficial de Adriano Imperador dos gramados. Mas neste domingo (15), o ex-atacante fará um grande de jogo de despedida, uma espécie de último ato reunindo ex-companheiros de Flamengo e jogadores que atuaram no futebol italiano, onde viveu seu auge no futebol. Entre as muitas trocas de clube que viveu, o Imperador teve uma curta passagem pelo São Paulo, que foi suficiente para ficar marcada na história do clube.

Adriano chegou no Tricolor em 2007 quando teve autorização da Inter de Milão, seu clube na época, para tratar uma lesão no centro de reabilitação do São Paulo. Com a permanência do atacante no CT, o clube resolveu investir num pedido de empréstimo à Inter em dezembro daquele ano, que foi aceito e selou a chegada do Imperador ao Morumbi.

Adriano Imperador comemora gol com a camisa do São Paulo no Morumbi. (Foto: Reprodução/X/@SãoPauloFC)

Na estreia, no Paulistão de 2008, deixou logo dois gols contra o Guaratinguetá na vitória de 2 x 1 de virada. Também anotou gols pela Libertadores, como no duelo contra o Audax Italiano pela fase de grupos, quando botou duas bolas na rede em mais uma vitória por 2 x 1.

Apesar de terem sido apenas 27 jogos com a camisa são-paulina, os números do Imperador são bastate relevantes. Nesse período, marcou 17 gols e deu três assistências. Terminou a Libertadores com seis gols marcados na campanha do São Paulo que durou até as quartas de final. E entre as bolas na rede, é claro que teria uma cercada de polêmicas.

Adriano teve um gol de mão validado justamente em um clássico contra o Palmeiras. O lance no melhor estilo Maradona na Copa de 1986 foi na vitória por 2 x 1 com os dois tentos anotados pelo Imperador. O primeiro, porém, irregular.

Outra forte polêmica vivida pelo atacante foi no confronto contra o zagueiro Domingos, do Santos, em disputa pelo Campeonato Paulista. Adriano agrediu com uma espécie de cabeçada o adversário foi suspenso por dois jogos. Pouco tempo depois, recebeu uma multa de 40% do salário no São Paulo por conta de um atraso de 28 minutos em um treino no CT da Barra Funda.

Apesar das polêmicas vividas em campo, a boa fase nos seis meses que vestiu a camisa do São Paulo deu a Adriano a oportunidade de voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira. Em preparação para a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, o então técnico Dunga o convocou para dois jogos das Eliminatórias para o Mundial.

Meses após acertar sua saída, o São Paulo conquistou o Brasileiro de 2008 e sagrou-se tricampeão da competição. Prêmio que foi vencido por Adriano em 2009, já no Flamengo.