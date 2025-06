Autor do gol de honra do São Paulo na derrota por 3 a 1 para o Vasco nesta quinta-feira (12), Ryan Francisco deu razão ao descontentamento dos torcedores presentes no Morumbis. Durante o duelo válido pela 12ª rodada do Brasileirão, pôde-se ouvir protestos da torcida pela fase da equipe e críticas ao técnico Luis Zubeldía.

— O torcedor tem toda razão. No Brasileiro não estamos indo bem, mas não tem que abaixar a cabeça. É trabalhar agora. Trabalhar mais nessa pausa e voltar firme no Brasileiro — declarou o atacante em entrevista a "TV Globo" após o jogo.

Craque do Soberano campeão da Copinha em janeiro, Ryan entrou em campo pela 14ª partida no profissional nesta temporada, marcando pela terceira vez. O jovem de 18 anos demonstrou paciência no aguardo de mais oportunidades.

— Eu sigo trabalhando, e o Zubeldía com certeza e vai me colocar no melhor momento. Seguimos juntos e vamos trabalhar — disse a promessa do São Paulo.

São Paulo x Vasco: como foi o jogo?

O Vasco venceu o São Paulo, por 3 a 1, no final da noite desta quinta-feira (12), em partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão. Rayan, Nuno Moreira e Vegetti foram os autores dos gols do jogo. O Cruz-Maltino quebrou um jejum de 13 anos sem saber o que era ganhar o Tricolor no Morumbis. Esta foi a primeira vitória como visitante do time comandado por Fernando Diniz na competição.

Com a vitória, o Vasco deu um salto na classificação do Brasileirão e ter tranquilidade para trabalhar na pausa da Copa do Mundo de Clubes. Agora o Cruz-Maltino é o 13º colocado com 13 pontos e ultrapassou o próprio São Paulo. Já o Tricolor é ocupa o 14º lugar e estacionou nos 12 pontos.

