Atlético-MG e São Paulo empatam e seguem sem vencer no Brasileirão

Atlético-MG e São Paulo empataram por 0 a 0 em duelo no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida deste domingo (6) era a chance das equipes garantirem a primeira vitória na competição nacional, mas os times terão que esperar mais uma rodada para subir na tabela.

O confronto ficou marcado por ações da arbitragem. No primeiro tempo, Zubeldía foi expulso por Ramon Abatti Abel após pedir cartão vermelho para Lyanco, que cometeu falta em Ferraresi. No segundo tempo, após análise do VAR, Calleri foi expulso por uma cotovelada em Junior Alonso.

O jogo foi muito truncado, e nas chances que aconteceram, Everson e Rafael mantiveram o placar zerado. O São Paulo tem quatro pontos no torneio e ocupa a 10ª colocação, enquanto o Atlético-MG segue com um ponto e é o 16º na classificação do Brasileirão

Como foi o jogo?

O duelo começou truncado, com poucas chances para ambas as equipes. O São Paulo teve a primeira chance da partida. Aos 17 minutos, Alan Franco aproveitou cobrança de falta, cabeceou, a bola pegou na trave, bateu no Everson e entrou. Após análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento.

O lance não valeu, mas agitou o confronto. No minuto seguinte, Cuello arriscou colocado de fora da área e a bola passou perto do ângulo. Alisson respondeu em uma jogada idêntica, mas Everson fez boa defesa e salvou o Galo.

Hulk teve a melhor oportunidade do duelo ao chutar forte de dentro da área, mas parou em boa defesa de Rafael. O São Paulo respondeu com uma cabeçada de Luciano, porém o placar seguiu zerado. No fim do primeiro tempo, Zubeldía foi expulso após receber dois cartões amarelos consecutivos por reclamação com Ramon Abatti Abel.

O Galo teve as melhores chances na segunda etapa. Rafael foi obrigado a fazer grande defesa em finalização de Gustavo Scarpa dentro da área. Junior Alonso, de cabeça, e Hulk, em chute forte, mandaram a bola para fora e assustaram o Tricolor.

A melhor chance do São Paulo foi com Lucas Ferreira, que entrou no segundo tempo, e finalizou dentro da área para grande defesa de Everson. Aos 38 minutos da etapa final, Calleri, que entrou no lugar de André Silva, foi expulso após cotovelada em Junior Alonso, em lance que teve revisão do VAR.

Em vantagem numérica, o Galo pressionou o São Paulo na reta final. Rafael foi crucial para manter o empate ao defender cabeçadas de Lyanco e Júnior Santos. No último minuto do jogo, Lyanco cometeu falta em Ferraresi e foi expulso. O duelo terminou empatado.

Atlético-MG e São Paulo empataram em duelo realizado no Mineirão (Foto: Alessandra Torres/AGIF)

O que vem por aí?

As duas equipes voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (13). Às 17h30 (de Brasília), o São Paulo recebe o Cruzeiro, no Morumbis. Às 20h30 (de Brasília), o Atlético-MG enfrenta o Vitória, no Mineirão.

Antes disso, as equipes têm compromissos pelos torneios continentais. Pela Libertadores, o São Paulo enfrenta o Allianza Lima, na quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no MorumBis. Na Sul-Americana, o Galo encara o Deportes Iquique, no mesmo dia e horário, no Mineirão.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 x 0 SÃO PAULO

2ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 6 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte

🥅 Gol: -

🟨 Cartões amarelos: Lyanco (ATL); Ferreira (SÃO); André Silva (SÃO); Zubeldía (SÃO); Alan Franco (SÃO)

🟥 Cartão vermelho: Zubeldía (SÃO); Lyanco (ATL)

ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everso; Natanael (Saravia), Lyanco, Junior Alonso (Igor Gomes) e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Rubens), Cuello (Bernard) e Gustavo Scarpa; Rony (Júnior Santos) e Hulk

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Arboleda; Wendell (Enzo), Alisson, Marcos Antônio, Cedric Soares (Ruan) e Luciano (Matheus Alves); Ferreira (Lucas Ferreira) e André Silva (Calleri)

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel

🚩 Assistentes: Vitor Hugo Imazu e Gizeli Casaril

🖥️VAR: Vagner Reway