Herói do São Paulo em empate, Rafael defende arbitragem: ‘Somos muito chatos’

O São Paulo empatou com o Atlético-MG por 0 a 0 no Mineirão, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor teve dois expulsos na partida deste domingo (6), o treinador Zubeldía, ainda na primeira etapa, e Calleri, no segundo tempo. Lyanco, do Galo, também recebeu cartão vermelho nos acréscimos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Em desvantagem numérica nos minutos finais, o São Paulo sofreu com o ímpeto ofensivo do Galo e o goleiro Rafael se destacou com grandes defesas. Na saída do campo, o jogador defendeu a arbitragem de Ramon Abatti Abel e citou Rogério Ceni ao falar sobre a pressão desmedida que os atletas impõem sobre os juízes.

— Eu não gosto de falar de arbitragem, a meu ver, ele conduziu bem o jogo, Rogério falou um dia desses, e eu concordo muito, nós somos muito chatos com os árbitros também, criamos um clima que fica ruim para eles, precisamos melhorar nisso, o árbitro conduziu como tinha que conduzir. São duas equipes grandes que lutam para ganhar, faz parte — disse o goleiro em entrevista ao 'SporTV'.

continua após a publicidade

Reclamações

O treinador do São Paulo, Luiz Zubeldía, ficou na bronca com Ramon Abatti Abel. No primeiro tempo, Lyanco, que tinha recebido cartão amarelo, fez uma falta dura em Ferraresi nos últimos minutos do primeiro tempo. O árbitro entendeu que não era necessário advertir o zagueiro do Galo.

Zubeldía reclamou muito com o juiz, e recebeu dois amarelos consecutivos, o que causou a sua expulsão. O treinador precisou ser contido na saída do campo.

continua após a publicidade

Zubeldía reclamou muito com a arbitragem durante o duelo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

A fala de Rogério

Rafael citou uma entrevista concedida por Rogério Ceni, treinador do Bahia, no último domingo (31). O ídolo do São Paulo saiu em defesa dos árbitros e cobrou uma mudança de postura dos jogadores.

— É impossível apitar no Brasil, todo mundo enchendo o saco, cercando o árbitro o tempo inteiro. Atrapalhamos muito as tomadas de decisão. Temos que ter mais educação, e eu me incluo nisso. Precisamos colaborar mais para que eles tenham tranquilidade — disse o treinador após o empate por 1 a 1 entre Bahia e Corinthians, na primeira rodada da competição nacional.

Campanha no Brasileirão

O São Paulo conquistou o seu segundo empate no Brasileirão. Na primeira rodada, o Tricolor empatou com o Sport por 0 a 0, no MorumBis. Com o resultado do Mineirão, a equipe de Zubeldía soma dois pontos e ocupa a décima colocação.

A próxima partida do São Paulo no torneio será contra o Cruzeiro, no domingo (13), às 17h (de Brasília), no Morumbis. Antes disso, o Tricolor recebe o Alianza Lima em casa, na quinta-feira (10), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida será às 21h30 (de Brasília).