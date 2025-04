Torcedores se dividem sobre atitude de Zubeldía em Atlético-MG x São Paulo

Zubeldía foi expulso no final da primeira etapa entre Atlético-MG e São Paulo, neste domingo (6), no Mineirão. O treinador reclamou com o árbitro Ramon Abatti Abel após falta de Lyanco sobre o Ferraresi, e recebeu dois cartões amarelos consecutivos.

O zagueiro do Galo havia sido advertido pelo árbitro pouco antes, após empurrar Ferreira. Minutos depois, o jogador dividiu com Ferraresi e acabou fazendo uma falta no zagueiro do São Paulo. Zubeldía cobrou a expulsão do jogador do Atlético-MG, mas ele que acabou fora do confronto de maneira antecipada.

Ramon Abatti Abel mostrou um cartão amarelo ao treinador, mas, diante da continuidade dos protestos, advertiu Zubeldía novamente. O comandante do Tricolor se descontrolou após a segunda punição e chegou a invadir o campo, sendo contido pelo lateral Wendell, do São Paulo.

Nas redes sociais, os torcedores se dividiram: enquanto alguns consideraram a reclamação justa, outros criticaram a atitude do treinador em um momento em que o São Paulo estava bem na partida, e ficaram na bronca com mais uma expulsão do argentino.

Luiz Zubeldía foi expulso por Ramon Abatti Abel após reclamar de marcação em jogo entre Atlético-MG e São Paulo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Em busca da primeira vitória

As equipes buscam o primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, o Atlético-MG foi derrotado por 2 a 1 contra o Grêmio, em duelo realizado em Porto Alegre. O São Paulo também tropeçou e empatou por 0 a 0 com o Sport, no MorumBis.