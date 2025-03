O técnico Luís Zubeldía detonou a arbitragem em clássico entre Palmeiras e São Paulo que eliminou o Tricolor no Campeonato Paulista. Um lance, no primeiro tempo, causou polêmica. Ao que tudo indica, Arboleda teria derrubado Vitor Roque na área. A arbitragem assinalou, sem chamar o VAR, e marcou o pênalti. Raphael Veiga ficou responsável pela conversão.

O jogo terminou em 1 a 0. E justamente pela penalidade, o Palmeiras garantiu a vantagem no placar. O pênalti revoltou a comissão técnica do Tricolor e os jogadores do elenco. Zubeldía abriu a coletiva de imprensa em tom de forte reclamação. Para ele, é algo que "não pode mais acontecer".

A revolta é porque, além do VAR não ter sido acionado, o São Paulo alega que Arboleda não chegou a ter o toque em cima de Vitor Roque na área. Isso teria sido confirmado com a arbitragem de vídeo caso tivesse acontecido, mas como dito, não aconteceu esta checagem.

Zubeldía se revoltou com acontecimentos em clássico entre São Paulo e Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

— Acredito que o que aconteceu hoje não pode acontecer mais. O árbitro pode se equivocar, como foi, mas o VAR não pode se equivocar em não o chamar. Estamos em 2025, com gente preparada para analisar esse tipo de situações. Sou um defensor do VAR. Por isso, estou frustrado. Isso acontecia antes, quando não tinha tecnologia. Foi uma vergonha. O que mais lamento é que, nesse tipo de instância, uma ação como essa acaba com todo o espetáculo, sobretudo para nós que saímos derrotados - disparou Zubeldía.

São Paulo se despede do Campeonato Paulista

O Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (10), no Allianz Parque, e garantiu vaga na final do Campeonato Paulista.

Como o confronto foi disputado em jogo único, o Tricolor se despediu da competição na semifinal. A meta esportiva do clube era chegar, pelo menos, até a final do estadual.