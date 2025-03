Calleri reclama de pênalti marcado contra o São Paulo: ‘o cara se jogou’

O São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0 nesta segunda-feira (10), e perdeu a semifinal do Campeonato Paulista. O gol da vitória alviverde gerou revolta no Tricolor. Após a eliminação, Calleri reclamou da arbitragem e afirmou que não houve pênalti.

— Foi mais um jogo truncado, muito disputado. Cometemos um erro na saída de bola, algo que treinamos para evitar, e, em seguida, um pênalti que não existiu — declarou Calleri à Record.

O capitão tricolor também ressaltou que o árbitro deveria ter consultado o VAR para revisar o lance.

— Com todo respeito ao juiz, ele deveria ter ido ao VAR ver o lance. O jogador se jogou na área, marcaram pênalti, o Palmeiras venceu, o São Paulo foi eliminado, mas tudo bem. Vai ter revanche.

O lance ocorreu aos 46 minutos do primeiro tempo, nos acréscimos. Após erro de Rafael na saída de bola, Vitor Roque recuperou a posse para o Palmeiras. Arboleda derrubou o atacante alviverde e o árbitro marcou a penalidade, convertida por Raphael Veiga.

Com a eliminação no Campeonato Paulista, o São Paulo agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A estreia do Tricolor na Série A será contra o Sport, no dia 30 de março, às 16h (de Brasília), no MorumBis.

Já o Palmeiras, agora, foca a atenção na decisão do Paulistão contra o Corinthians, nos dias 16 e 26, com o primeiro jogo no Allianz Parque e o segundo na Neo Química Arena.