Atitude de Zubeldía viraliza durante Palmeiras x São Paulo

Um momento inusitado chamou a atenção durante o duelo entre Palmeiras e São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Indignado com uma decisão da arbitragem, o técnico do Tricolor, Luis Zubeldía, chegou perto do 4º árbitro na beira do campo e virou de costas, 'simulando' o que teria acontecido na jogada.

Contra o Palmeiras fora de casa, São Paulo lidera em expulsões desde 2016

O último clássico entre Palmeiras e São Paulo foi marcado por uma grande polêmica de arbitragem. Pela semifinal do Campeonato Paulista, no dia 10 de março, Vitor Roque se chocou com Arboleda na área e Flávio Rodrigues de Souza assinalou pênalti. Os jogadores do Tricolor reclamaram que o atacante do Palmeiras forçou o contato. O lance não foi revisado pelo VAR e Raphael Veiga marcou para o Verdão.

Polêmicas de penalidades a parte, um número chama atenção. Em levantamento feito pelo Lance!, o número de expulsões e cartões vermelhos chamam atenção ao comparar um os rivais do Choque-Rei. De acordo com dados do Sofascore, desde 2016, Palmeiras e São Paulo se enfrentaram 22 vezes com o time alviverde como mandante.

Nesse recorte, o São Paulo recebeu sete cartões vermelhos, enquanto o Palmeiras foi expulso apenas uma vez, evidenciando uma disparidade nos números de advertência entre os rivais nos clássicos realizados fora de casa para o Tricolor.