Zubeldía analisa empate e vê resultado como ‘parte do processo’

O São Paulo terminou o primeiro compromisso em Brasília nesta semana com um gosto amargo do empate contra a Inter de Limeira, um 0 x 0 pouco inspirado da equipe na noite de segunda-feira (10). A torcida viu em campo um time com pouca criatividade no ataque e seus principais jogadores em uma jornada apagada no Mané Garrincha. Para o técnico Luis Zubeldía, o resultado pode, sim, ser considerado como "parte do processo".

Em coletiva após o fim da partida, o treinador argentino elencou que a principal razão para o jogo ruim do São Paulo - principalmente na reta final, quando o time apelou para inúmeros cruzamentos sem direção na área - foi a demora em marcar o gol. Para ele, a equipe produziu mais no duelo em Brasília do que na derrota para o RB Bragantino, no último fim de semana.

- Tivemos nossas ocasiões de gol, tivemos ocasiões claras de gol e não convertemos. Parece que, se tivéssemos convertido um gol, de tantas [chances] que tivemos, depois o jogo se abriria e já ficaria tudo a nosso favor. Aconteceu contra o Mirassol, que vinha de cinco triunfos, e nós fizemos o gol. Aconteceu contra o Corinthians, que vinha de dez triunfos, e nós fizemos o gol. Temos que fazer um gol, não importa quem, mas fazer um gol. Se fazemos um gol, o jogo se abre. Se não, é mais difícil - analisou o treinador.

Zubeldía falou sobre p resultado amargo conquistado em Brasília contra a Inter de Limeira. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Para o treinador, a conversou das poucas chances criadas na primeira etapa teriam evitado o cenário visto no segundo tempo, que foram muitas bolas alçadas na área. No total, foram 43 bolas cruzadas na área, como aponta o Sofascore, ferramenta de estatísticas das partidas. Desse montante, apenas 13 lances foram efetivos, o que representa uma conversão de apenas 30% dos cruzamentos.

- Isso é o futebol. Não importa se você está enfrentando um time da terceira ou quarta divisão, ou se está jogando contra o Corinthians. Se não abre o placar, a pressão começa a crescer e, claro, a equipe se desespera mais - completou.

Zubeldía fala do nível de dificuldade do Paulistão

Luis Zubeldía entende que o início da temporada precisa ser analisado para além dos resultados. A disputa do Campeonato Paulista, para ele, é difícil e é preciso levar em consideração alguns fatores na hora de avaliar o time, como a formação do elenco no começo de temporada e a preocupação com a parte física do time.

O treinador do São Paulo ressaltou que esperava sair com os três pontos, mas não descarta o confronto como uma partida importante na montagem da equipe para o restante de 2025.

- Claro que não gosto de empatar. Gostaria de ter vencido, de estar feliz, de ver os torcedores felizes. Mas faz parte do processo. Como falei, todos estamos nos ajustando conforme os jogos passam, ganhando mais minutos - afirmou.

Cédric Soares fez sua estreia pelo São Paulo diante da Inter de Limeira, pelo Paulistão. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Entre esses atletas ganhando mais minutos estão os dois jovens da base, Ryan Francisco e Lucas Ferreira, promovidos nesta temporada ao time principal, além do lateral esquerdo Cédric Soares, que fez sua estreia com o São Paulo no jogo contra a Inter de Limeira. Zubeldía afirma que esses detalhes fazem a diferença no desempenho do elenco e voltou a agradecer por não estar sofrendo com lesões.

- Estamos em um período de preparação. Apesar de eu já estar aqui desde o ano passado, há jogadores novos. Os três que substituí são novos: um reforço, o Cédric, e dois jovens da base. Mas é bom que entrem agora e sintam a pressão da primeira divisão. [...] Porque são nesses jogos que vão ganhando experiência, para que, quando chegarem as fases finais, estejamos todos o mais preparados possível - disse Zubeldía ao citar a preparação para Brasileirão, Copa Do Brasil e Libertadores.

E o objetivo parece seguir sendo o mesmo com o elenco. Por mais que o tropeço tenha sido com o time titular, o treinador entende que o rodízio seguirá sendo da mesmo forma e valorizou o título no estadual.

- Nosso objetivo é continuar distribuindo minutos para todos os jogadores. Sempre que um time faz o primeiro gol, é melhor, porque isso permite atacar os espaços, explorar melhor os espaços disponíveis. [...] Mas agora temos que virar a página e, claro, tentar não nos desesperarmos. Além disso, queremos terminar em primeiro na nossa chave, que é o principal objetivo, para depois avançarmos para a fase final e estarmos o melhor classificados possível - finalizou.