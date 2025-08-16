Mesmo iniciando a partida com um time de reservas, o São Paulo buscou o empate por 2 a 2 com o Sport, em jogo eletrizante na Ilha do Retiro, em Recife, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os pernambucanos aproveitaram os desfalques na etapa inicial e ainda contaram com a falha do goleiro Young aos 5 minutos do primeiro tempo para abrir vantagem. Na etapa final, com a entrada de alguns titulares, o Tricolor buscou a igualdade nos acréscimos. Os gols do Leão foram marcados por Lucas Lima e Derik Lacerda. Lucas Moura e Maik balançaram a rede para os paulistas.

continua após a publicidade

Na próxima terça-feira (19), o São Paulo vai receber o Atlético Nacional, no Morumbis, pelas oitavas de final da Libertadores. No jogo de ida, 0 a 0. O Tricolor precisa de uma vitória simples para avançar à próxima fase. O Sport vai visitar o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

Na tabela de classificação, o Sport segue na lanterna, com dez pontos. O São Paulo chegou aos 29. O Tricolor ocupa a sexta colocação no Brasileirão.

continua após a publicidade

Sport aproveita falha do goleiro Young

O tricolor paulista começou fazendo uma marcação alta diante do lanterna Sport. Com um minuto e meio de jogo, Ferreirinha chutou à direita de Gabriel, assustando a torcida do Sport que lotava a Ilha do Retiro.

Pouco tempo depois, aos cinco minutos, o Sport abriu o placar. Após uma falha do goleiro Young, Lucas Lima fez 1 a 0 para o Sport. O camisa 10 recebeu um presente do goleiro numa saída de bola da equipe paulista. Após o gol, o técnico Hernán Crespo e todo o banco do São Paulo aplaudiram o goleiro, que fazia a sua estreia como titular da equipe, dando força ao jovem atleta.

continua após a publicidade

Mesmo com 70% de posse de bola, a grande chance do São Paulo só aconteceu aos 25 minutos. Pablo Maia bateu de esquerda, sem deixar a bola cair, após batida de escanteio do tricolor paulista. Já o Sport, em vantagem, jogava com mais tranquilidade e quase ampliou o placar. Aos 39 minutos, Léo Pereira cabeceou à direita da meta de Young após receber o cruzamento de Lucas Lima.

Tricolor melhora na etapa final e busca o empate

No segundo tempo, apesar da melhora do adversário, o Sport ampliou o placar. Após o cruzamento de Matheus Alexandre, Derik Lacerda, de cabeça, fez 2 x 0 Sport. O atacante, por tirar a camisa na comemoração, levou cartão amarelo e está suspenso para a próxima partida do Leão da Ilha contra o Palmeiras, em São Paulo.

A partir do gol do Sport, o tricolor paulista cresceu no jogo, principalmente pelas alterações do técnico Hernán Crespo. O argentino promoveu cinco substituições, entre elas a entrada de Lucas Moura no lugar de Rodriguinho. O meia-atacante voltara de uma lesão no joelho. E parece que os problemas de saúde do jogador foram resolvidos. Aos 22 minutos, Henrique bateu o escanteio e Lucas Moura, apesar da baixa estatura, diminuiu de cabeça para o São Paulo: 2 x 1.

O lance incendiou o São Paulo. Um minuto após o gol de Lucas Moura, André Silva quase empatou depois da defesa de Gabriel. Henrique também deu trabalho à defesa do Sport desperdiçando duas chances no segundo tempo. Mas aos 46 minutos, enfim, o São Paulo empatou. Depois de uma bola na trave, Maik aproveitou o rebote empatando a partida em 2 x 2.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 2 SÃO PAULO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 20ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 16 de agosto - 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Ilha do Retiro, Pernambuco

🥅 Gols: Lucas Lima 5'/1T e Derik Lacerda 6'/2T (Sport); Lucas 22'/2T e Maik 46'/2T (São Paulo)

🟨 Cartões amarelos: Christian Rivera, Derik Lacerda e Kevyson (Sport); Maik (São Paulo)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

🏟️Público: 26.304 presentes

⚽ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: Daniel Paulista)

Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús (Kevyson); Christian Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima e Matheusinho (Pedro Augusto); Léo Pereira (Chrystian Barletta) e Derik Lacerda (Pablo).

SÃO PAULO (Técnico: Hernan Crespo)

Young; Maik, Sabino, Alan Franco (Ferraresi) e Patryck; Pablo Maia, Luan (Bobadilla) e Rodriguinho (Lucas); Tapia, Dinenno (André Silva) e Ferreira (Henrique Carmo).

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo