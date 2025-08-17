Lucas Moura será titular no São Paulo? Crespo mantém suspense para Libertadores

Autor de um dos gols do São Paulo no empate por 2 a 2 com o Sport, Lucas Moura foi um dos destaques da partida disputada no último sábado (16), na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O outro gol tricolor foi marcado pelo lateral-direito Maik, que balançou a rede pela primeira vez desde que foi promovido ao elenco profissional. O garoto soma três jogos pela equipe principal.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 29 pontos e ocupa a sexta colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Em 20 rodadas, o time soma sete vitórias, oito empates e cinco derrotas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Lucas Moura entrou no intervalo da partida no lugar de Rodriguinho e marcou aos 10 minutos do segundo tempo, de cabeça, após cobrança de escanteio de Henrique.

Na última semana, o camisa 7 do São Paulo completou 15 anos desde a estreia pelo elenco profissional. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Hernán Crespo despistou sobre a possibilidade de utilizá-lo como titular na próxima terça-feira (19), pela Libertadores.

continua após a publicidade

— Como todos. Estou contente por ele, já que fez gol depois de muito tempo sem jogar. Conseguiu minutagem em campo. Todos têm possibilidade de serem titulares — afirmou o treinador.

Lucas sofreu uma lesão ligamentar parcial e um estiramento da cápsula na região posterior do joelho direito, que o afastou dos gramados por três meses. No jogo de retorno, contra o Alianza Lima, o meia-atacante sofreu um novo trauma que provocou a recidiva do quadro inflamatório, além de um episódio de edema intra-articular, caracterizando uma reinjúria parcial.

➡️ Em jogo eletrizante, São Paulo arranca empate com Sport nos acréscimos

Lucas Moura completou 15 anos de carreira no elenco profissional na semana passada. (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Libertadores:

Dos 23 atletas relacionados para o duelo contra o Sport, 13 foram formados em Cotia. Nesta partida, Crespo promoveu a estreia do goleiro Young, de 23 anos. O jogador chegou ao clube aos 15 e treina no Super CT desde 2021.

Ficaram em São Paulo o goleiro Rafael, os meio-campistas Alisson e Marcos Antônio, além do atacante Luciano. O quarteto foi preservado para se preparar exclusivamente para a Libertadores. Já o atacante Lucca também não viajou, pois se recupera de uma lesão no adutor esquerdo.

Na próxima terça-feira (19), o São Paulo enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, às 21h30 (de Brasília), no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. No confronto de ida, as equipes ficaram no empate sem gols.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor volta a campo no domingo (24), às 20h30 (de Brasília), diante do Atlético-MG, no Morumbis, pela 21ª rodada.