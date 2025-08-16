Crespo minimiza falha de goleiro: ‘Eu erro todos os dias’

Após o empate do São Paulo com o Sport em 2 x 2 na Ilha do Retiro, em Recife, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Hernán Crespo minimizou a falha do jovem goleiro Young que acabou fazendo o Leão abrir o placar com o gol de Lucas Lima.

continua após a publicidade

➡️Em jogo eletrizante, São Paulo arranca empate com Sport nos acréscimos

- Errar não é uma questão de velhos e jovens. Eu erro todos os dias. O que temos que fazer é apoiar aqueles que estão começando em um momento difícil - afirmou Crespo.

Logo após o gol sofrido pelo São Paulo, o treinador e alguns companheiros no banco de reservas aplaudiram o atleta, tentando incentivá-lo após o erro. Young fazia a sua estreia como titular na equipe principal do Tricolor.

continua após a publicidade

Perguntado sobre a expectativa para o jogo de terça-feira, o técnico tricolor disse que ainda falta muito tempo para partida contra o Atlético Nacional, da Colômbia. O jogo é válido pelas das oitavas de final da Libertadores, e o São Paulo precisa de uma vitória simples para avançar à próxima fase do torneio. No jogo de ida, na Colômbia, empate sem gols.

Apesar de desconversar sobre o duelo, o treinador argentino não escondeu a expectativa pelo jogo de volta contra os colombianos.

- Vai ser uma noite muito especial. Provavelmente, com um Morumbis lotado. Agora sobre a partida prefiro falar depois do jogo.

Hernán Crespo foi seco ao ser perguntado sobre a possibilidade de Lucas Moura, que fez um dos gols do São Paulo contra o Sport, começar como titular no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

continua após a publicidade

- Tem a possibilidade assim como todos.

São Paulo e Atlético Nacional, da Colômbia, jogam às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo