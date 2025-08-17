São Paulo inicia preparação para Libertadores e reforço faz primeiro treino com elenco

Após o empate por 2 a 2 com o Sport na noite de sábado (16), o São Paulo se reapresentou neste domingo já em solo paulista e iniciou a preparação para o duelo decisivo da próxima terça-feira, diante do Atlético Nacional na Libertadores. O elenco são-paulino treinou na manhã deste domingo após voo durante a madrugada.

O técnico Hernán Crespo terá apenas duas sessões de treinamento antes do confronto no Morumbis, que vale vaga nas quartas de final do torneio internacional. A comissão técnica promoveu muitas mudanças no último confronto, visando preservar a parte física para o jogo da Libertadores. Na terça, o técnico argentino irá com força máxima para o duelo.

A atividade deste domingo contou com a participação do novo reforço do São Paulo, o zagueiro Rafael Toloi. De volta ao Tricolor após dez temporadas atuando na Atalanta, da Itália, o defensor fez seu primeiro trabalho com o elenco, mas não poderá entrar em campo diante do Atlético Nacional. Isso porque as equipes não podem inscrever novos jogadores nesta fase, apenas em caso de classificação às quartas.

Rafael Toloi participou do seu primeiro treinamento com o elenco do São Paulo. (Foto: Pedro Guedes e Erik Maciel / São Paulo FC)

Como foi o treino

Crespo dividiu o elenco em dois grupos. Uma parte formada pelos jogadores que atuaram por mais tempo diante do Sport na Ilha do Retiro, que fizeram atividades na parte interna do SuperCT, com exercícios de mobilidade, força e hidroterapia, focados na recuperação muscular.

Para os grupo de atletas que atuou por menos tempo no jogo de sábado, Crespo e sua comissão montaram um treino baseado em fundamentos técnicos, enfrentamentos e um jogo em campo reduzido. O quarteto formado pelo goleiro Rafael, os meias Alisson e Marcos Antônio, além do atacante Luciano integraram o grupo com o trabalho mais intenso e serão titulares diante do rival colombiano.

Lucas Moura, que entrou apenas no intervalo diante do Sport, chega embalado após o gol marcado na partida. Entretanto, não há confirmação por parte do treinador se o camisa 7 vai atuar como titular no Morumbis. Pelo desempenho no fim de semana, o atacante deve ter minutagem, assim como aconteceu na partida de ida na Colômbia.

O elenco do São Paulo volta a treinar na segunda-feira (18) à tarde, quando finaliza a preparação para o duelo diante do Atlético Nacional. A bola rola às 21h30.