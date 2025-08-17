Maik comemora gol salvador pelo São Paulo e fala de decisão na Libertadores

Lateral cria de Cotia, Maik marcou seu primeiro gol com a camisa do São Paulo no futebol profissional na noite de sábado (16). O jovem jogador de 20 salvou o Tricolor de uma derrota para o Sport fora de casa, em duelo que terminou 2 a 2. O atleta havia feito sua estreia no fim de julho, pela Copa do Brasil, e chegou a sua terceira partida sob o comando de Hernán Crespo.

Maik levou o prêmio de melhor da partida destacou a importância do gol marcado. O lateral brincou e disse que "não acreditou" no momento que está vivendo em sua trajetória inicial no São Paulo. Aproveitou para agradecer o apoio dos companheiros de time desde sua chegada ao cube.

- Não dá nem para acreditar. Eu tô muito feliz, agradeço à Deus, minha família e meus companheiros que me ajudaram sempre. E é seguir em frente, vamos por mais. Não era o [resultado] que a gente queria, conseguimos um empate, mas vamos lutar até o final - destacou o jogador.

O resultado coloca o São Paulo com 29 pontos na tabela. Apesar da aproximação com o G6 do Brasileirão, o Tricolor tem adversários com jogos a menos abaixo de sua posição e que ainda podem ultrapassá-lo. Na próxima rodada do campeonato, a equipe enfrenta o Atlético Mineiro, no fim de semana. Antes, terá um compromisso decisivo na Libertadores.

Maike comemora seu primeiro gol pelo São Paulo. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Maik projeta duelo na Libertadores

Após o empate sem gols na Colômbia, o São Paulo recebe o Atlético Nacional no Morumbis e quer a vaga nas quartas de final. A sequência de partidas importantes entre Brasileirão e Libertadores foi o que deu espaço para Crespo dar minutagem à Maik.

O lateral, que não deve ser titular no confronto internacional no meio de semana, ressaltou que o poder de reação no duelo diante do Sport no Brasileirão mostra o foco do elenco são-paulino e que pode ajudar no duelo diante do rival colombiano.

- Nós estamos muito focados, estamos seguindo firme e trabalhando duro todos os dias, que agora estávamos perdendo e conseguimos o empate que ainda não é o que queríamos, mas agora é focar na Libertadores porque é um jogo importantíssimo para nós dentro de casa - finalizou.