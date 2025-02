Zubeldía se manifesta sobre pressão no São Paulo e fala sobre críticas recentes

Após a vitória do São Paulo contra o São Bernardo por 3 a 1, Luis Zubeldía falou sobre a pressão recente por resultados sofrida após jejum de cinco jogos sem vencer. Nas últimas semanas, o treinador esteve sob constantes críticas da torcida.

Na coletiva de imprensa após o confronto deste domingo (23), o treinador se manifestou sobre o tema. Segundo suas palavras, trabalha para que a torcida esteja contente e reconheceu que o São Paulo não estava vivendo os melhores momentos.

- A responsabilidade está com todos. Está com os jogadores, com o staff, com nós. Trabalhamos para que os torcedores estejam contentes. O que passa na minha cabeça quando ouço as críticas, eu considero que se vão jogar mais três ou quatro partidas, não quero cair na fase de dizer que "não é título de nada". O que mais se pode por na mesa é se estamos correndo, se apresentamos uma equipe que consiga controlar a amplitude, as coisas que aconteceram neste jogo - disse Zubeldía.

O treinador ainda falou sobre a autocrítica que o elenco carrega consigo. Na última semana, o Lance! informou que o elenco do São Paulo organizou uma reunião somente entre os jogadores em tom de cobrança por melhores resultados. Zubeldía ainda trouxe à tona uma fala de Calleri no jogo contra a Ponte Preta, quando o camisa 9 alegou que as quartas de final seriam uma nova história.

- A equipe é forte, muito física. São outros estilos de equipes. Se eu não preparar o jogo, a gente sofre. E eu acredito que, e aí vem a autocrítica, que em muitos jogos não fomos bem. E isso não foi a título de nada. Pode ser que no último não tiveram proposta, mas vejo que o grupo tem autocrítica e me encanta. O que não gosto é quando nós não temos esta autocrítica. Precisamos melhorar e não é difícil. Podemos pensar que no mata-mata começa outra história e começa, porque é um só jogo - completou.

- Mas precisamos estar taticamente bem, estarem juntos. Estamos ficando em São Paulo juntos. Agora pensamos em mata-mata, outra história, e queremos começar bem - concluiu.

Zubeldía falou sobre próxima fase do São Paulo no Paulista (Foto: Victor Monteiro/Ag. Paulistão)

O São Paulo enfrenta o Novorizontino nas quartas de final. Terminando a fase de grupos em primeiro lugar do grupo C, o Tricolor garantiu o mando de campo. A decisão acontece em jogo único no Morumbis.