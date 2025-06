Parte do elenco do São Paulo retoma atividades antes do previsto; saiba quem

Parte do elenco do São Paulo retornou de recesso na manhã desta segunda-feira (23). A expectativa é que os jogadores voltassem apenas no dia 26 de junho, mas alguns jogadores voltaram ainda no começo desta semana.

No caso, jogadores que estão em recuperação ou em processo de aprimoramento físico. Marcos Antonio e Oscar foram as grandes novidades. A dupla teve alta médica e já estão fazendo trabalhos com bola. A intenção é que voltem a jogar logo após o final da pausa do Mundial de Clubes.

O atacante Dinenno, que perdeu parte da pré-temporada com o Cruzeiro no início do ano após uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito, também voltou antes.

Lucas Moura e Ferreirinha integram a lista que esteve presente no CT nesta segunda-feira (23) também. Os dois, desde a semana passada, fizeram alguns exercícios de recuperação no CT da Barra Funda e estão sendo monitorados por profissionais.

Ferreirinha se recupera de lesão na fáscia plantar do pé esquerd e intercalou atividades no Reffis e no gramado. Enquanto isso, o veterano trabalhou na parte interna do CT da Barra Funda. É esperado que nesta semana os dois façam trabalhos no campo com a fisioterapia.

Oscar recebeu alta médica do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Calleri e Luiz Gustavo estão no CT há alguns dias

Calleri e Luiz Gustavo já estavam trabalhando durante esta pausa, nos últimos dias. O volante, que cumpre protocolo de recuperação após quadro de tromboembolismo pulmonar, tem feito atividades de corrida no gramado. Ainda não há autorização médica para o retorno de exercícios de impacto ou contato.

Calleri, que passou por cirurgia no joelho, permanece no Reffis. O argentino só deve estar plenamente recuperado a partir do ano que vem.

A reapresentação do elenco completo será no dia 26 de junho. Hernán Crespo já está no Brasil e será apresentado oficialmente nesta terça-feira, dia 24 de junho.