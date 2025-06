Esta terça-feira, dia 24 de junho, terá um significado especial para o São Paulo. Ela marcará a apresentação do técnico Hernán Crespo e seu retorno oficial ao clube do Morumbis. O argentino chegou ao Brasil na segunda.

A partir daí, Crespo começará a trabalhar de forma oficial pelo Tricolor paulista.

Agenda

Hernán Crespo será apresentado oficialmente como novo técnico do São Paulo nesta terça-feira (25), no estádio do Morumbis. A coletiva de imprensa está marcada para as 11h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do clube no YouTube.

Enquanto isso, parte do elenco já retomou os trabalhos no CT da Barra Funda, mesmo antes da data oficial de reapresentação, prevista para 26 de junho. Entre os jogadores que devem se apresentar antecipadamente estão Oscar, Lucas Moura, Ferreirinha, Marcos Antônio, Calleri e Luiz Gustavo.

Crespo será apresentado oficialmente nesta terça-feira (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

E Cotia?

A base tem compromissos na agenda. As Crias de Cotia enfrentam o Corinthians nesta terça-feira (24), às 15h, no Parque São Jorge, pela 7ª rodada do Brasileiro Sub-17. O jogo vale pelas primeiras posições na tabela da competição.

Feminino de folga

O feminino não tem compromissos nesta terça-feira (24). O time entra em pausa por conta da Data Fifa e deve voltar a jogar somente em agosto.

