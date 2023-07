O São Paulo empatou com o Bahia por 0 a 0 no Morumbi, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão. O Tricolor do Morumbi dominou a partida, mas perdeu pecou na finalização e desperdiçõu diversas chances durante a partida. Como Dorival Jr está suspenso, o auxiliar Lucas Silvestre concede entrevista coletiva. Acompanhe!.