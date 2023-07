Erison deixou os gramados do Morumbi amparado por companheiros de São Paulo, aos 24 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Bahia. O atleta, que retornou à titularidade neste domingo (30) após uma lesão que o tirou de ação por quatro meses, deixou o campo desolado e foi apoiado por torcedores nas redes sociais.