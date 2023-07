Outro assunto debatido internamente é o número da camisa a ser usada por James. O colombiano tem o número 10 como uma marca pessoal. A usou até no Real Madrid. No São Paulo ela atualmente pertence a Luciano. Ao Lance!, fontes confidenciaram que o atacante topa cedê-la ao novo companheiro de clube, desde que fique com a 11, seu número favorito, atualmente de Rodrigo Nestor, que pode deixar o clube já que tem proposta do Zenit, da Rússia. Se a equação não for resolvida, o plano é usar dois dígitos que somados deem o dez, como 19, 37, 46 ou 55.