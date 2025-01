São Paulo ganha ‘reforços caseiros’ para o meio em 2025 e volta a ter dupla campeã

O elenco do São Paulo já desembarcou nos Estados Unidos e iniciou a preparação para a temporada 2025. Na Flórida, o Tricolor disputará dois amistosos pela FC Series e o técnico Luiz Zubeldía poderá fazer seu primeiro esboço do time para este começo de ano. Apesar do alto número de saídas dos atletas, muitos deles no meio-campo, o treinador ganhará dois 'reforços caseiros' para as competições e o time poderá ter a reedição de uma dupla campeã dentro de campo.

Pablo Maia e Alisson conquistaram juntos a Copa Do Brasil de 2023 como peças importantes do elenco comandado à época por Dorival Jr, que escalou ambos nos jogos de ida e volta contra o Flamengo no fim daquela temporada. Os meias viveram uma temporada frustrante logo na sequência, quando se lesionaram gravemente se ausentaram dos gramados por meses. Recuperados, já estão à disposição para brigar pela titularidade.

Alisson sofreu uma fratura no tornozelo em julho do ano passado e ficou até novembro seu atuar. Sua recuperação foi mais rápida que o previsto e o atleta jogou a reta final do Brasileirão com o Tricolor. Maia saiu de combate antes, em maio, por conta de uma lesão muscular grave. O jogador disputou apenas uma partida com Luis Zubeldía e terá um 2025 para se provar ao treinador para voltar a ter destaque no elenco são-paulino.

Após ano difícil, Pablo Maia se recupera de lesão e agora briga para retomar a posição em 2025. (Foto: Reprodução/São Paulo}

Em Orlando, onde o São Paulo fará seu primeiro jogo contra o Cruzeiro pela FC Series, a dupla concedeu uma entrevista coletiva e citou a perspectiva positiva de voltar a atuar junta. Pablo Maia confirmou que está 100% recuperado da lesão e ressaltou a importância de ter estendido seu tempo de recuperação, terminando a temporada após os companheiros e retornando antes do demais.

- Para mim, é uma felicidade enorme estar no gramado com meus companheiros e tenho recebido o apoio deles. Essa pré-temporada é muito importante para que a gente se prepare e almeje coisas grandes nessa temporada. Estou zerado e condicionado. Tive um período a mais de trabalho em dezembro e começo de janeiro, para que eu voltasse da melhor maneira possível e sem dor, com equilíbrio nas duas pernas - explicou.

O volante, que foi convocado para a Seleção Brasileira em março de 2024, dois meses antes de sua lesão, para os amistosos contra a Inglaterra, em Wembley, e diante da Espanha, no Santiago Bernabéu. Sobre sua participação nos primeiros compromissos do São Paulo, o meia ressaltou que precisa recuperar a parte física e não projetou uma data de recuperação.

- É um ponto a se pensar mais pela parte física [sobre a entrada no jogo]. Mas de dor e pelo procedimento que eu fiz, estou zerado - completou.

Após ano difícil, Alisson se recupera de lesão e agora briga para retomar a posição em 2025. (Foto: Reprodução/São Paulo)

Alisson definiu que a pré-temporada servirá para, além de dar o condicionamento físico, dar ao treinador um período para alinhar com o estilo de jogo do técnico argentino e com a parte mental do elenco. Neste começo de ano, o São Paulo irá tratar o Campeonato Paulista como prioridade

Dupla campeã da Copa do Brasil 2023

No ano que o São Paulo conquistou a inédita Copa do Brasil com o time profissional, Pablo Maia e Alisson eram vistos como uma das principais duplas de volantes do país, mas não conseguiram engatar como peças titulares em 2024, agravado pelas lesões.

Naquela temporada, Pablo Maia disputou 58 jogos, marcou cinco gols e distribuiu duas assistências. No ano passado, o problema muscular fez com que o volante atuasse em apenas 18 jogos com o São Paulo e um com a Seleção Brasileira. Alisson fez 56 jogos, com um gol e seis assistências, e fez 35 jogos antes da lesão, em temporada que era visto como o melhor do elenco e um dos melhores em atuação no país.

Na final contra o Flamengo, Maia é titular nos dois jogos e disputou os 90 minutos na ida e volta. Alisson iniciou os jogos da decisão como titular e foi substituído ao longo dos dois jogos pelo uruguaio Gabriel Neves.