Copinha: Joias observadas por Zubeldía brilham e São Paulo avança na competição

O São Paulo não tomou conhecimento do América-RN na segunda fase da Copinha. O Tricolor definiu a partida no primeiro tempo, quando abriu 4 a 0, com gols de das joias de Cotia que já foram observadas pelo técnico Luis Zubeldía. O Tricolor agora vai enfrentar o Juventude na próxima fase da competição.

Como foi o jogo

O São Paulo partiu para cima desde o começo do jogo e após ameaçar o gol da equipe Potiguar, o Tricolor abriu o placar com Alves, que só empurrou de cabeça aos 7 minutos. A partir daí, o domínio foi total da equipe paulista.

Aos 13 minutos, Lucas faz uma grande defesa em chute de Ryan Francisco, mas Hugo aproveita o rebote na intermediária, solta uma bomba cruzada com muito efeito e marca um golaço, ampliando o placar. Aos 16, Ryan Francisco tem uma chance clara de fazer o terceiro, mas acaba desperdiçando ao chutar pressionado pelo goleiro. Quatro minutos depois, o Tricolor Paulista amplia novamente com Ferreira, que avança da direita para o centro e finaliza rasteiro de canhota, acertando o cantinho do goleiro Lucas, que nada pôde fazer.

Após isso, a equipe paulista reduz o ritmo gradualmente, permitindo que o América-RN controle mais a posse de bola no ataque nos minutos finais. Ainda assim, o São Paulo transforma a vitória em goleada aos 41 minutos, quando Ryan Francisco finalmente marca, após receber um passe de Hugo na entrada da área e finalizar com precisão.

No segundo tempo, Allan Barcellos descansou titulares importantes, e o Tricolor perdeu intensidade, permitindo que o América-RN melhorasse seu desempenho em campo. Ainda assim, na única grande oportunidade do Alvirrubro, João Pedro brilhou ao defender um chute à queima-roupa de Joãozinho. Pelo lado paulista, Alves quase marcou um golaço ao aplicar um chapéu no goleiro, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. Já Ryan Francisco desperdiçou mais duas chances claras de ampliar o placar. Só que o resultado da primeira etapa não se alterou.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 4 X 0 AMÉRICA-RN

COPINHA - SEGUNDA FASE

🗓️ Data e horário: domingo, 12/1/2025 - 19h

📍 Local: Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú

(SP)

🥅 Gols: Alves 7', Hugo 13', Ferreira 20' e Ryan Francisco 41', do 1° T

(SÃO)

🟨 Cartões amarelos:

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Allan Barcellos)

João Pedro; Maik, Lucas Loss, Andrade e Felipe; Negrucci, Hugo e Matheus Alves; Ferreira, Paulinho e Ryan Francisco.

AMÉRICA-RN (Técnico: Rômulo Pinheiro)

Lucas; Netinho, Marezi, Ênzio e Kauan; Davi Alexandre, Jobert, Caio e Allan; Joãozinho e Fernando.