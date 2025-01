São Paulo firma parceria com clube alemão para intercâmbio de atletas

Enquanto o elenco principal do São Paulo realiza sua pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos, o clube anunciou direto da Alemanha um acordo de parceria com o VfB Stuttgart, uma das equipes mais tradicionais do futebol alemão. O comunicado foi feito na manhã desta segunda-feira (13).

continua após a publicidade

➡️ São Paulo: saiba como Zubeldía pretende usar Oscar

A parceria inédita prevê um intercâmbio de conhecimento e projetos dos clubes, envolvendo visita de atletas e funcionários às sedes das equipes e participação das equipes em jogos amistosos no Brasil e na Alemanha. A primeira ação prevista no acordo é a participação do elenco sub-19 do São Paulo na Mercedes-Benz Junior Cup, que aconteceu no centro de treinamento do clube alemão.

Um grupo de 15 atletas visitaram as instalações do Stuttgart e assistiram palestras sobre filosofia de trabalho das categorias de base do clube, nutrição e outros temas relacionados à formação dos atletas de base.

continua após a publicidade

O ex-jogador Cacau (no centro) foi o responsável por intermediar a parceria. (Foto: Divulgação/São Paulo FC)

Os diretores-adjuntos da base do Tricolor, Francesco Moretto e Douglas Schwartzmann, se reuniram com representantes da equipe europeia, entre eles o ex-jogador brasileiro naturalizado alemão Cacau, que atua como embaixador do Stuttgart. Foi o ex-atacante que intermediou as conversas entre as duas equipes.

- É super importante a base ter essa troca de informação, interagindo com outras culturas e estilos de futebol. Sem dúvidas, será enriquecedor para os atletas e fará com que eles evoluam em todos os sentido - afirmou Schwartzmann.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da bola: saiba quantos reforços Zubeldía quer para o São Paulo

Antes, em junho do ano passado, representantes do Stuttgart passaram dez dias no CFA Laudo Natel, em Cotia, para conhecerem o local e a dinâmica de trabalho dos profissionais do Tricolor. Foi nesta época que a ideia de fazer a parceria entre os clubes surgiu.

O presidente do São Paulo, Julio Casares, ressaltou a importância da parceria para que a marca do clube tenha mais contato com o futebol europeu e comece a entrar no mercado do velho continente.

- Essa parceria com o Stuttgart será mais um importante passo para a nossa entrada no mercado europeu e para a internacionalização da marca. Presente em nosso DNA, o trabalho com a base é fundamental para o futuro do São Paulo - explicou Casares.