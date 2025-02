O São Paulo viveu uma "temporada" em Brasília decepcionante. Em dois jogos disputados, contra a Inter de Limeira e contra o Velo Clube, o time saiu com apenas dois pontos. Com isso, perdeu a chance de garantir uma classificação antecipada para as quartas de final do Paulista. Agora, tem clássico com o Palmeiras pela frente.

Mas não somente a classificação está em jogo. A situação de Zubeldía se complica. Nos dois jogos, disputados no Mané Garrincha, o treinador e seu elenco sairam vaiado. Por parte da torcida, fortes críticas.

A confiança está abalada e agora uma preocupação maior surge: o clássico de domingo (16/2). O São Paulo enfrenta o Palmeiras em clássico que será disputado no Allianz Parque, um dos maiores rivais do Tricolor nos últimos anos.

O que o São Paulo tem como desafio?

Na liderança do grupo C com 15 pontos, o São Paulo tem uma caminho para se classificar mais tranquila. Mas a intenção é uma, afirmada pelo próprio Zubeldía: terminar o grupo em primeiro lugar. Em segundo lugar, está o Novorizontino, com três pontos a menos.

Mas vai além da pontuação. O clássico com o Palmeiras daria um voto de confiança, por parte da torcida, para Zubeldía. Vaiado e criticado nos últimos jogos, o confronto surge com um grau de importância muito grande neste estadual.

A rivalidade também fala alto. Embora o São Paulo seja líder do grupo, o Palmeiras chega em terceiro no grupo D, fora da zona de classificação. Se o Tricolor perder, por exemplo, dá uma "ajudinha" para o rival se classificar para a próxima fase, o que pode ressoar de forma negativa.