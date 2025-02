Com falha nos acréscimos, São Paulo fica no empate com o Velo Clube

O São Paulo empatou com o Velo Clube por 3 a 3 e deixou de garantir sua classificação antecipada no Campeonato Paulista. O jogo aconteceu nesta quinta-feira (13/2) no Mané Garrincha.

Mas o nome da noite foi Luciano, com dois gols marcados, o jogador foi crucial. André Silva garantiu o terceiro. Do lado do Velo Clube, Silas, Rafael Ribeiro e Jefferson anotaram.

O Tricolor perdeu a chance de garantir sua classificação antecipada nos acréscimos, quando o Velo conseguiu buscar o empate. Agora, o time ainda segue na liderança do grupo C, mas com 16 pontos. Se vencesse, chegaria menos pressionado para o clássico contra o Palmeiras no final de semana. A equipe deixou o gramado sob vaias da torcida.

Como foi São Paulo x Velo Clube

O jogo entre São Paulo e Velo Clube começou em um ritmo mais lento, com algumas trocas de passe. Nos minutos iniciais, o Tricolor sofria com a defesa bem postada do Velo Clube. Aos 13 minutos, a primeira chance do jogo foi criada.

Pedro Favela, do Velo Clube, recebeu uma bola pelo lado direito e bateu para o gol. Para a sorte do Tricolor, não entrou.

A partida seguiu arrastada, mas Luciano mudou o ritmo. Aos 24 minutos, o camisa 10 iniciou uma boa jogada com Enzo Diaz. Ao recuperar a bola, conseguiu o domínio e abriu o placar do confronto.

O gol acordou o São Paulo por um momento, mas o Velo Clube conseguiu reagir rapidamente. Mesmo com alguns lances perigosos, principalmente com Calleri por trás, o Velo buscou o empate. Aos 33 minutos, Silas recebeu um cruzamento de Léo Campos, Enzo Diaz falhou ao perceber o atleta, e deu espaço para o gol.

Mas Luciano soube resolver mais uma vez. Quase nos minutos finais do primeiro tempo, o São Paulo encerrou esta etapa à frente no placar. O camisa 10 tabelou com o Calleri e aproveitou uma falha da defesa do Velo Clube para garantir seu segundo.

Luciano marcou dois gols no primeiro tempo contra o Velo Clube (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Na volta do intervalo, o Velo Clube chegou mais intenso e com uma marcação ainda mais fechada. Mesmo assim, o São Paulo conseguiu controlar, ainda que tenha recuado um pouco mais.

Aos 23 minutos da etapa final, Lucas Moura conseguiu uma oportunidade interessante, mais uma vez na falha defensiva do Velo, e quase marcou o terceiro. Porém, Pablo defendeu.

Mas a situação para o lado do São Paulo complicou de novo. Pouco tempo depois, o Velo empatou. Desta vez, Daniel Amorim finalizou sem chances para Jandrei.

Aos 33', um lance polêmico surge. Patryck deu um baita cruzamento para André Silva, que garantiu o terceiro do Tricolor. A arbitragem tinha alegado impedimento, mas no detalhe após a análise da arbitragem de vídeo, foi validado.

Quase ao apagar das luzes, Arboleda salvou o São Paulo. Em um lance muito perigoso, o zagueiro conseguiu travar uma baita jogada de Daniel Amorim. O Velo pressionou até o final e empatou nos acréscimos.

Jefferson Nem, com 46 minutos de jogo, recebeu no lado esquerdo, aproveitou um espaço deixado em falha e falta de atenção da defesa do São Paulo, e tirou a chance do Tricolor sair com os três pontos.

O que vem por aí para São Paulo e Velo Clube?

O São Paulo tem um clássico pela frente. No domingo (16/2), enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. Do outro lado, o Velo Clube joga contra Inter de Limeira, no mesmo dia.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X VELO CLUBE

9ª rodada do Campeonato Paulista 2025

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Mané Garrincha, Brasília

🥅 Gols: Luciano (1-0); Silas (1-1); Luciano (2-1); Daniel (2-2); André Silva (3-2); Jefferson Nem (3-3)

🟨 Cartões amarelos: Enzo Diaz (São Paulo), Rafael Ribeiro (Velo Clube)

🔴 Cartão vermelho: -

Escalações

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Jandrei; Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz (Patryck); Pablo Maia (Bobadilla), Alisson e Oscar; Luciano, Lucas Moura e Calleri (André Silva).

VELO CLUBE (Técnico: Guilherme Alves)

Pablo, Rafael Ribeiro, Léo Baiano, Gabriel Mancha, Carlos Manuel, Pedro Cacho, Pedro Favela, Sillas, Jefferson Nem, Léo Campos, Daniel Amorim