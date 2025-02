Zubeldía explica escolhas em empate do São Paulo: ‘Não é desculpa’

Após o empate do São Paulo com o Velo Clube por 3 a 3, nesta quinta-feira (13), o técnico Luis Zubeldía explicou algumas questões polêmicas. No término da partida, o elenco deixou o gramado do Mané Garrincha, palco da partida, sob vaias.

Durante a estadia em Brasília, o São Paulo saiu com dois empates contra equipes com desempenhos muito piores. No caso, contra a Inter de Limeira, no começo da semana, e agora contra o Velo Clube. Para a partida mais recente, Zubeldía optou por mesclar a equipe, majoritariamente titular, mas com Jandrei no lugar de Rafael. No final de semana, o Tricolor enfrenta o Palmeiras em clássico no Allianz.

Ao explicar suas escolhas, Zubeldía afirmou que não estaria dando nenhum tipo de desculpa, citando a luta para garantir a classificação.

- Os três pontos eram fundamentais, e queríamos encerrar a partida para focar no clássico. Para nós, isso é essencial. Conseguimos apenas empates em Brasília, mas isso não serve como desculpa, nem para mim, nem para os jogadores. Não fomos capazes de somar mais pontos aqui. Agora, precisamos seguir lutando para garantir a classificação em primeiro lugar e encarar as quartas de final com um clássico no meio. Para todos, isso é importante - disse.

Questionado sobre Jandrei

O São Paulo levou um gol nos acréscimos do segundo tempo e, por conta disso, não saiu da partida com os três pontos. Por conta disso, o time deixou de sair com a classificação antecipada para as quartas de final do Paulistão.

Zubeldía foi questiona sobre o porquê de ter escolhido Jandrei para o gol, no lugar de Rafael, uma vez que optou por opções titulares em outras posições.

- Na rodada passada, Jandrei precisou entrar em campo após um problema com Rafael. Ele correspondeu com boas atuações para ajudar a equipe. Se estamos competindo para chegar à final, é meu dever dar minutos aos jogadores para que mostrem seu potencial e contribuam. Sei do nível que ele pode alcançar, pois já demonstrou isso no ano passado. Críticas e momentos difíceis fazem parte do futebol, mas não gosto de associá-los a um jogador específico, muito menos a Jandrei - respondeu.

O São Paulo retorna para a capital paulista após o jogo. No domingo (16/2), enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. Na tabela, o Tricolor é líder com 15 pontos, três a mais que o Novorizontino.