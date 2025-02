Luciano lamentou o empate do São Paulo por 3 a 3 com o Velo Clube nesta quinta-feira (13). O camisa 10 marcou dois gols no confronto, mas viu a equipe tomar o empate nos acréscimos do segundo tempo.

O jogo aconteceu no Mané Garrincha e a equipe deixou o gramado sob vaias. Luciano falou sobre o resultado e foi direto: "Falar menos e seguir trabalhando".

- Difícil, fazer três gols e sofrer três gols. Todo mundo tem que acertar alguma coisa. Agora é pensar que no próximo jogo a gente tem que sair vitorioso porque é um clássico. É levantar a cabeça e seguir em frente - disse, acrescentando:

- Infelizmente, saímos com um empate com gosto de derrota, é abaixar a cabeça, falar um pouco menos e seguir trabalhando.

Por conta do resultado, o São Paulo perdeu a chance de garantir a classificação para a próxima fase do Paulista. Bastavam os três pontos e o Tricolor conseguiria a vaga. Agora, a situação fica um pouco mais complicada.

No domingo (16), o time enfrenta um clássico contra o Palmeiras, que também briga pela classificação. As equipes se enfrentam no Allianz Parque. O time retorna para São Paulo logo após a partida. O time volta em voo fretado, segundo informado ao Lance!.

