Vai ter sinalizador na Libertadores? Torcida do São Paulo contraria time e Conmebol

O São Paulo tem sido firme nos comunicados que pedem para a torcida não utilizar sinalizadores no jogo desta quinta-feira (10), contra o Alianza Lima, pela Copa Libertadores. A recomendação não parte do clube, mas segue uma orientação direta da Conmebol.

A entidade, responsável por controlar e redigir o regulamento da competição, tem se posicionado de forma totalmente contrária ao uso de sinalizadores, tanto dentro quanto fora dos estádios.

Entre as punições previstas estão multas financeiras e até perda de mando de campo. Essas medidas já foram colocadas em prática. Atlético-MG e Cruzeiro, por exemplo, disputarão suas próximas duas partidas da Copa Sul-Americana com portões fechados, além de terem sido multados em valores milionários.

Diante desse cenário, a posição do São Paulo é clara: o clube quer evitar qualquer tipo de penalização. Nos últimos dias, postagens oficiais nas redes sociais reforçaram os pedidos de colaboração por parte da torcida.

- As noites de COMMEBOL Libertadores do São Paulo são mágicas, e a força do Morumbis lotado é inexplicável. Mas fiquem atentos às regras, tricolores: Por determinação da CONMEBOL, está expressamente proibido o uso de sinalizadores, rojões ou fogos de artifício, dentro ou ao redor do estádio. A quebra dessa regra pode causar punições severas, como a perda do mando de campo - escreveu o clube nas redes sociais.

Organizada do São Paulo promete festa mesmo com proibição

A Independente, principal torcida organizada do São Paulo, se manifestou nas redes sociais sobre o uso de sinalizadores nos jogos da Libertadores. Em sua argumentação, o grupo citou uma fala polêmica do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, que afirmou: "Libertadores sem equipes do Brasil seria como o Tarzan sem a Chita."

A torcida declarou que não pretende utilizar sinalizadores dentro do estádio, em respeito às possíveis punições, como jogos com portões fechados e multas. A agremiação informou que irá promover uma grande festa de recepção do lado de fora, mesmo reconhecendo que o regulamento da Conmebol também pode implicar com a festa.

(Foto: Nilton Fukuda / saopaulofc.net)

Veja o comunicado da organizada:

Alejandro Domínguez: "Uma Libertadores sem equipes do Brasil seria como o Tarzan sem a Chita."

Uma Libertadores sem a recepção na chegada do ônibus é como aceitarmos a fala racista do atual presidente da Conmebol, que se mostra conivente com os atos de racismo contra as equipes brasileiras.

Dentro do estádio, continuaremos respeitando a decisão de não acender sinalizadores, e pedimos a todos que colaborem com essa orientação.

Fora do estádio, o direito de ir e vir deve prevalecer — ou agora querem mandar até na rua?

A Conmebol vai comprar os arredores do estádio e transformar tudo em área privada?

El Morumbi te mata! Tragam três vezes mais sinalizadores e fumaça.