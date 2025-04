São Paulo encerra preparação para jogo na Libertadores; veja provável escalação

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Alianza Lima. O treino aconteceu na parte da manhã desta quarta-feira (9) para o jogo que acontece na quinta, no Morumbis. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

A atividade começo com um trabalho tático de 11 contra 11 utilizando toda a extensão do gramado. Zubeldía deu algumas orientações para o elenco, com foco em questões ofensivas e defensivas. Foi conduzido também um trabalho de bola parada.

O Tricolor não deve ter retorno de nenhum lesionado. Pablo Maia, Lucas e Oscar deram sequência aos tratamentos no Reffis Plus. Nenhum dos três foi ao gramado ainda, sem previsão de retorno.

Rafinha e Luiz Gustavo visitaram o time durante a atividade. Rafinha, ex-jogador, acompanhou a atividade e conversou com os ex-colegas. No caso de Luiz Gustavo, marcou presença no CT da Barra Funda para visitar os companheiros e conversar com a equipe e a comissão técnica. O atleta está bem, mas ainda não tem prazo para voltar a treinar.

(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Veja provável escalação do São Paulo

O São Paulo deve ir a campo com uma formação parecida com a vista na estreia. Sem retornos, a defesa deve ser mantida com três zagueiros.

A dúvida será quanto as escolhas no ataque. Um possível time do Tricolor é formado por Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Wendell (Enzo Diaz); Alisson, Marcos Antônio; Cédric, Luciano, Ferreira; Calleri.