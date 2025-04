O São Paulo encara o Naútico em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida marca a estreia do Tricolor na competição também. O sorteio foi realizado na tarde desta quarta-feira (9), na CBF.

O Tricolor joga o primeiro confronto em casa. A volta acontece em Recife, nos Aflitos. Quanto as datas, a CBF ainda irá organizar a tabela. A data-base é a semana do dia 30 de abril. No jogo de volta, tem como base o dia 21 de maio.

Mas o retrospecto de encontros dos dois times favorece o São Paulo e conta com um jogo memorável para os torcedores do Tricolor.

Retrospecto de São Paulo e Naútico

Em todas as competições, foram 22 jogos entre São Paulo e Naútico. Foram quatro vitórias do Naútico, quatro empates e 14 vitórias do Tricolor.

Com o São Paulo mandante, foram oito jogos, com dois empates e seis vitórias. Ou seja, o Tricolor nunca perdeu em casa contra a equipe pernambucana. Quanto a jogos com o Naútico como mandante, foram 14 jogos. Destes, quatro vitórias do Naútico, dois empates e oito triunfos do Tricolor.

O São Paulo foi o campeão da Copa do Brasil 2023 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

São Paulo teve jogo memóravel com goleada e Chulapa contra o Naútico

Em 2007, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo goleou o Naútico por 5 a 0. Mas o que chamou atenção foram os nomes por trás da goleada. O jogo foi marcado pelos tentos de Aloísio Chulapa, Dagoberto, Hugo e Rogério Ceni - consagrados como ídolos do Tricolor. Muricy Ramalho era o treinador.