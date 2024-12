Luciano diz que não sabe se fica no São Paulo em 2025

O atacante Luciano, autor do único gol do São Paulo na derrota por 2 a 1 contra o Juventude no MorumBIS, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, deixou dúvidas sobre sua permanência no clube.

continua após a publicidade

➡️São Paulo joga mal e perde para o Juventude por 2 a 1 no MorumBIS

Apesar de ter contrato válido até 31 de dezembro de 2026, o jogador de 31 anos, que defende o Tricolor desde 2020, evitou garantir sua continuidade, alimentando rumores sobre um possível adeus.

Questionado pela reportagem do “SporTV” se vestirá a camisa do São Paulo em 2025, ele desconversou.

— Não sei — limitou-se a dizer o camisa 10.

Luciano é o artilheiro do time no ano. Ele marcou 18 gols e deu três assistências na temporada. Atuou em 60 jogos, com 4.201 minutos em campo.

continua após a publicidade

➡️ Simule os resultados da última rodada do Brasileirão no Simulador do Lance!

Sobre o jogo, Luciano acredita que houve desatenção do time, que permitiu os gols do Juventude.

— Acho que o primeiro tempo a gente teve a posse de bola, mas o time deles estava fechado e não fizemos o gol, igual contra o Grêmio, a gente desliga e toma uns gols bobos e aí, estando atrás é difícil reverter — avaliou.

Luciano comemora gol pelo São Paulo no MorumBis. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Com o resultado, o São Paulo permanece com 59 pontos, ocupando a sexta colocação na tabela. No próximo domingo, o time encerra sua participação no campeonato enfrentando o Botafogo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.