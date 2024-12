São Paulo: Zubeldía indica time reserva contra o Botafogo

Depois da derrota para o Juventude em casa, por 2 a 1, o São Paulo deve ter um time próximo do reserva contra o Botafogo, no próximo domingo. Foi o que indicou o técnico Luís Zubeldía.

— Sobre o jogo contra o Botafogo, há jogadores como o Lucas, que esteve em quase todas as partidas, ou outros que jogaram muitos minutos, que talvez estejam com algum incômodo ou acúmulo de desgaste, e preciso ver como vou gerenciar isso para este último jogo — afirmou o treinador.

Com 59 pontos, o São Paulo está na sexta posição, já garantido na fase de grupos da Libertadores, e não pode ultrapassar e nem ser ultrapassado na tabela. O time, porém, pode ser o fiel da balança na disputa do título, que está entre Botafogo e Palmeiras.

Para o jogo contra o Juventude, Zubeldía teve duas baixas de última hora, quando Wellington Rato e Ferreirinha ficaram de fora.

Lucas é um dos jogadores que não devem jogar contra o Botafogo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

— Muitos vão dizer: "Ah, mas eles têm férias; se lesionam agora e se recuperam nas férias." Não, porque eu quero que as férias deles sejam férias, que não passem esse tempo em um consultório. Porque depois eles terão que jogar 70 partidas no ano, e eu os quero frescos. Quero que estejam bem da mente e bem fisicamente. Porque, já a partir do final de janeiro ou meados de janeiro, teremos partidas importantes. Então, na dúvida, prefiro ser um pouco mais conservador, porque não quero que saiam lesionados. Depois, eu perco o monitoramento dos jogadores, e talvez eles voltem no dia 8 de janeiro com incômodos, e já começamos mal o ano de 2025. E não nos sobra nada, não nos sobra nada. Por isso, quero que terminem bem o ano.

A decisão de Zubeldía em escalar um time alternativo também passa pelo fato de ter escalado um time quase que completo contra o Juventude, que terminou com derrota em casa por 2 a 1.

— Agora, sabendo como foi essa atuação, com certeza eu teria pensado de outra forma, né? Mas é só isso. Minha ideia era fazer pequenas mudanças ao longo do tempo até chegar ao último jogo contra o Botafogo. É isso. Não foi que não quis apresentar o melhor possível, mas fizemos um jogo muito ruim.

O São Paulo enfrenta o Botafogo no próximo domingo, 8, às 16h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos.